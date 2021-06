Sperrung im Freibad: Abriss-Sorgen um Altenburgs Zehn-Meter-Sprungturm

Altenburg

Drei Plattformen, drei steile Treppen – und Geländer zum Festhalten im Moment des Zweifels beim Blick in die Tiefe: Generationen von Altenburgern und Gästen der Stadt hatten den Sprungturm im Südbad schon unter den Füßen. Der Riese am Beckenrand gehört zum Planschvergnügen, seit die Freizeitstätte 1934 eröffnet wurde. Doch inzwischen mehren sich Sorgen, dass der Turm ersatzlos abgerissen werden könnte. Hintergrund sind mögliche Sicherheitsbedenken. Die aktuelle Sperrung der Fünf- und Zehn-Meter-Ebene heizt die Diskussion weiter an.

„Unter Badegästen ist die Sorge um den Turm Gesprächsthema“, bestätigt LVZ-Leser Mathias Püschel. „Es wäre ein großer Verlust, wenn der verschwinden würde. Das Südbad ohne den Turm kann ich mir einfach nicht vorstellen“, sagt der 78-Jährige gebürtige Altenburger, der schon als Siebenjähriger vom Zehner gesprungen sei.

Nachfrage im Stadtrat

Am Donnerstag rückte das Thema auch in den Stadtrat. Ursula Zippel (CDU) hakte nach, warum die oberen Plattformen nach wie vor nicht nutzbar sind, lediglich die Drei-Meter-Rampe. Martin Wenzel, als Vertreter für den Badbetreiber Ewa vor Ort, begründete die Sperrung mit dem Hygienekonzept für das im Juni wiedereröffnete Freibad. Enge Begegnungen von Badegästen auf dem Turm sollen vermieden werden, deshalb die Einschränkung.

Allerdings hat die Ewa auch ein TÜV-Gutachten in Auftrag gegeben, um die Sicherheit der Sprunganlage zu prüfen, berichtet Martin Wenzel im LVZ-Gespräch. Zwar gelten für den fast 90 Jahre alten Turm weniger strenge Vorschriften als für neu errichtete Objekte, „dennoch sind auch hier Sicherheitsvorgaben einzuhalten“, betont Wenzel. Ob das ausreichend geschieht, soll das Gutachten in den nächsten Wochen ergeben.

Turmsperrungen in anderen Städten

Ein Auslöser der Prüfung sei nicht zuletzt die sicherheitsbedingte Sperrung betagter Sprungtürme in diversen anderen Bädern, etwa in Leipzig. Zu steile Aufstiege oder eine zu flache Sprunggrube seien kritische Faktoren, sagt der Werkleiter. „Wir müssen dem nachgehen, wir tragen Verantwortung.“ Noch sei nichts entschieden, weder über Abriss noch über Sanierung oder Neubau.

Fakt ist, fügt Wenzel an, dass das Freibad auch weiterhin einen hohen Sprungturm haben soll. Die Ewa arbeite daher an einem Konzept, um Fördermittel des Landes zu beantragen. Die Empfehlungen des TÜVs sollen dort einfließen. Auch Investitionspläne für ein Kinderplanschbecken spielen eine Rolle. „Das alte Becken musste ja aus hygienischen Gründen geschlossen werden, weil es keine eigene Wasseraufbereitung hatte.“

OB Neumann: „Ein historisches Gebäude“

Ob und wann es Fördergeld gibt, wann und was genau gebaut wird – alles noch offen. „Ich möchte aber anregen, den bestehenden Turm zu bewahren“, sagte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) im Stadtrat. „Es ist ein historisches Gebäude aus der Eröffnungszeit des Bades, mit dem die Altenburger viel verbinden. Und noch dazu ist es in dieser Höhe im weiten Umkreis kein zweites Mal zu finden.“

Von Kay Würker