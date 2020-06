Sperrung von Turm und Rutsche im Freibad: Einsame Altenburger Entscheidung

Altenburg

Eigentlich verbietet sich der Gebrauch dieses Sprichworts angesichts der immensen Auswirkungen der aktuellen Pandemie. Doch es passt im konkreten Fall einfach keines besser: Die Energie- und Wasserversorgung Altenburg hatte als Betreiber des Südbades die Wahl zwischen Pest und Cholera. Öffnet man Sprungturm und Rutschen, müsste zur Einhaltung der Abstandsregeln womöglich die Besucherzahl noch weiter reduziert werden. Sperrt man hingegen die Attraktionen, sind Frust und Enttäuschung nicht minder programmiert. Gerade den schon etwas älteren Kindern und Jugendlichen wird der Badespaß dadurch ziemlich verdorben.

Bei allem Verständnis für diese Zwickmühle: Die Entscheidung zur Sperrung ist vor allem mit Blick auf die ohnehin derzeit arg eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten vor allem junger Leute sehr bedauerlich. Nicht von ungefähr hat die gesamte Bäder-Konkurrenz im Altenburger Land grundsätzlich anders entschieden. Die Attraktionen sind zudem Lockmittel, die die Freibäder gerade angesichts der Zugangsbeschränkungen bitter nötig haben werden.

Ungewiss, wer überhaupt rein darf

Schließlich weiß niemand, ob er mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel wieder nach Hause gehen muss. Allein in Altenburg stehen der aktuellen Maximalzahl von 400 Nutzern frühere Tages-Spitzenwerte von 1600 Besuchern gegenüber. Deshalb dürfte es viele Badelustige von vornherein an die Seen des Umlandes ziehen. Denen fehlen Rutsche oder Sprungturm zwar auch, doch sie punkten mit freiem Eintritt und weitaus größerer Kapazität. Und Jugendliche entscheiden sich womöglich gleich für Skaterbahn oder PC.

Nun sind weder Sprungturm noch Rutschen in Altenburg in Größe und Art ohne weiteres mit denen in Schmölln, Schelditz oder Gößnitz vergleichbar. Doch zumindest eine zeitweise Nutzung unter besonderer Aufsicht wie in Schelditz wäre im Interesse der Badegäste eine Alternative zur Komplett-Sperrung gewesen – besonders an Tagen, an denen witterungsbedingt die Maximalzahl gar nicht erreicht wird.

Letztlich geht es nicht nur um Spaß, sondern auch um Einnahmen, die das absehbare Defizit im Corona-Jahr zumindest abmildern helfen.

