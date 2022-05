Altenburg

Wer in diesen Tagen durch Altenburg kurvt, dem schwirrt recht bald der Kopf. Alle Nase lang eine Umleitung, eine geänderte Verkehrsführung, eine provisorische Ampel. Auf den Straßen der Skatstadt wird so viel gebaut wie selten. An diesem Mittwoch erlebt Altenburg den Höhepunkt dieser verkehrsflusshemmenden Buddelei: Mit der Sperrung der Kauerndorfer Allee in Höhe der Bahnbrücke wird die lange Liste der Baustellen noch ein Stück länger. Egal, aus welcher Himmelsrichtung Motorisierte die Skatstadt erreichen und in Richtung Zentrum wollen: Die Chance, auf eine Umleitung zu treffen, ist hoch. Warum das so ist und wann mit Entspannung gerechnet werden kann – ein Überblick.

Die Gabelenzstraße ist zwischen Pauritzer Platz und Neuer Sorge eine Baustelle. Quelle: Mario Jahn

Welche Baustellen sind derzeit die folgenreichsten?

Bereits seit 25. März ist die Zeitzer Straße zwischen Kreisverkehr und Franz-Mehring-Straße eine Einbahnstraße. Der Verkehr rollt nur in Richtung Süden, gen Norden führt der Ausweich über Rudolf-Breitscheid- und Mehring-Straße. Am 25. April wurde wegen Kanalarbeiten auch die Gabelentzstraße zwischen Wettinerstraße und Pauritzer Platz gekappt. Umleitung über Kanal- und Johann-Sebastian-Bach-Straße. Mit der Kauerndorfer Allee ist jetzt zudem eine Bundesstraße dicht. Noch dichter stehen die Sperrschilder in der Innenstadt: Moritzstraße, Schmöllnsche Vorstadt, Jüdengasse – überall wird gebaggert. Mehr als ein halbes Dutzend Straßenbaustellen im Stadtgebiet kommen noch hinzu.

Seit Montag dicht: die verlängerte Zeitzer Straße bei der Lindenaustraße. Quelle: Mario Jahn

Wie rollt der Verkehr im Baustellen-Gewirr?

Mitunter unsicher. Vor allem am Kreisverkehr zwischen Zeitzer Straße und Am Steinweg fährt so mancher eine Extrarunde oder zögert beim Rausfahren: Wo genau geht’s lang? Das betrifft speziell Ortsunkundige, die nach Altenburg-Nord oder gen Meuselwitz wollen und zum ersten Mal mit dem Sperrschild konfrontiert sind. Seit Montag ist auch die Verlängerung der Zeitzer bis zur Lindenaustraße dicht. Das beschert ebenfalls Extrarunden im Kreisel und Zick-Zack-Fahrten durchs angrenzende Wohngebiet. Weitere Überraschungsmomente gibt es, wo Einbahnstraßen plötzlich weg sind, stattdessen Gegenverkehr rollt. Etwa in der Martin-Luther- und der Kanalstraße. Wo zusätzliche Ampeln stehen – zum Beispiel in der Wettiner-, Johannis- und Breitscheid-Straße – sind Wartezeiten einzuplanen.

Ungewohntes Bild in der Kanalstraße – mit Gegenverkehr und abbiegender Hauptstraße. Quelle: Mario Jahn

Warum wird an so vielen Stellen gleichzeitig gegraben?

Die Stadtverwaltung habe keine andere Wahl, beteuert Rathaussprecher Marcel Schmidt. „Die Baufirmen geben vor, wann sie Zeit haben – wir sind froh, wenn die sich auf unsere Ausschreibung überhaupt melden.“ Eine optimale Verteilung der Maßnahmen übers Sommerhalbjahr in Regie der Stadt sei deshalb kaum möglich. Auch nicht mittels verzögerter Auftragsvergaben. „Wenn die Fördermittel bereitstehen, beauftragen wir so schnell wie möglich, da die Preise immer weiter steigen“, so Schmidt.

Die Zeitzer Straße ist seit März gesperrt. Quelle: Mario Jahn

Warum ist die Zeitzer Straße länger gesperrt als geplant?

Die halbseitige Sperrung dieser Hauptverkehrsachse sollte ursprünglich nur knapp einen Monat dauern, bis 22. April. Doch noch immer wird umgeleitet. Ursache für die Verzögerung seien unter anderem Lieferschwierigkeiten bei Baumaterial und erkrankte Arbeiter, berichtet Marcel Schmidt. Außerdem: „Die Baumaßnahme ist zwischenzeitlich erweitert worden. Erst sollte nur die Stromversorgung neu verlegt werden, dann fiel die Entscheidung, auch gleich die Abwasserleitungen zu erneuern.“ Vorteil: Die Zeitzer Straße muss dafür nicht noch einmal aufgerissen werden. Nachteil: Sie bleibt nun bis voraussichtlich 27. Mai teilgesperrt.

Die Einbahnstraßenregelung in der Zeitzer Straße hält so mancher Autofahrer für unnötig. Quelle: Mario Jahn

Warum braucht die Baustelle in der Zeitzer so viel Platz?

Autofahrer zweifeln an der Notwendigkeit der Einbahnstraßenregelung. Wenn von vormals drei Fahrspuren nur eine blockiert ist, könnte der Verkehr doch weiter in beide Richtungen rollen, argumentieren sie. Laut Stadtverwaltung verbietet das jedoch eine neue Arbeitsschutzrichtlinie, wonach zwischen rollendem Verkehr und Bauarbeitern mehr Abstand einzuhalten sei. Weil die vormals mittlere Spur zu schmal sei, komme Begegnungsverkehr nicht infrage, erklärt der Rathaussprecher. „Außerdem wird demnächst noch ein Kran gestellt, um ein Trafohaus zu platzieren.“

In der Quelle: Mario Jahn

Wann ist im Stadtgebiet mit Entspannung zu rechnen?

Mit der ab diesem Mittwoch aktiven Sperrung der Kauerndorfer Allee im Bereich der Bahnbrücke stehen die Zeichen erst einmal auf Verschärfung. Etwas Entlastung tritt aber ein, wenn die verlängerte Zeitzer zwischen Kreisverkehr und Lindenaustraße ab voraussichtlich diesen Samstag wieder offen ist. Zeitgleich soll auch die Baustelle in der Jüdengasse enden. Das Baufinale in der Schmöllnschen Vorstadt ist jedoch erst für den 19. August geplant, in der Moritzstraße für den 16. September. Die Gabelentzstraße soll immerhin ab 4. Juni wieder komplett befahrbar sein, die Kauerndorfer Allee ab 13. Juni. Wahrscheinlich ab August dräut jedoch die Vollsperrung eines Teils der Kanalstraße und der Johann-Sebastian-Bach-Straße, wenn dort eine große Abwasserleitung verlegt wird. Und weitere Bau-Verzögerungen aufgrund von Lieferengpässen sind möglich.

Ab diesen Mittwoch Quelle: Mario Jahn

Lohnt sich für Pendler der Umstieg vom Auto auf die Bahn?

Zumindest in den nächsten fünf Wochen noch nicht. Just ab diesem Mittwoch bis zum 9. Juni werden die S-Bahnen auf der Strecke Gößnitz–Altenburg–Böhlen sowie zwischen Altenburg und Schmölln gegen Busse ersetzt. Wegen des Ausbaus der Bahnverbindung ist Schienenersatzverkehr angesagt.

Von Kay Würker