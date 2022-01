Sperrungen, Umleitungen – und nächtliche Bohrungen in der Leipziger Straße in Altenburg

Altenburg

Es kommt einiges zu auf die Autofahrer in Altenburg: Eine Reihe neuer Baustellen und Sperrungen kündigt sich an. Die weitreichendste ist die mehrfache vorübergehende Abriegelung der Leipziger Straße in Höhe der Bahnbrücke.

Gleich dreimal wird die Hauptverkehrsachse im Norden der Stadt ab Wochenbeginn für den Fahrzeugverkehr gesperrt – jeweils in den Abend- und Nachtstunden von 20 bis 5 Uhr. Betroffen sind die Nächte zum Dienstag, zum Mittwoch und zum Donnerstag nächster Woche.

Der Weg zur Polizei ist während der Sperrungen nur aus Richtung Norden frei. Quelle: Mario Jahn

Auslöser sind die Bauarbeiten an der Brücke im Rahmen des Streckenausbaus. Die laufen seit Wochen und starten nun in eine sensible Phase. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilt, beginnt die Rückverankerung der Widerlager der gegenwärtig errichteten Hilfsbrücke an der Eisenbahnüberführung. Dabei komme ein sogenanntes Ankergerät zum Einsatz. Eine Art große Bohrmaschine. Ganz ohne Lärm wird das nicht abgehen: Es entstehen Motor- und Drehgeräusche, berichtet Bahnsprecher Jörg Bönisch. „Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Entschuldigung.“ Die Arbeiten seien behördlich genehmigt.

Autofahrer werden in den drei genannten Nächten auf eine Umleitung verwiesen. Die führt in beiden Richtungen über die Kauerndorfer Allee, Offenburger Allee und Wettinerstraße. Der Linienverkehr in diesem Zeitraum werde gewährleistet, teilt die Stadtverwaltung mit.

An der Eisenbahnbrücke wird gebaut. Quelle: Mario Jahn

Weitere Baustellen in den nächsten Tagen nach Angaben der Stadtverwaltung Altenburg:

Rudolf-Breitscheid-Straße

Wegen der Reparatur eines Kabelschadens wird die Rudolf-Breitscheid-Straße im Bereich zwischen Zufahrt Einkaufszentrum (Norma) und dem Knoten Franz-Mehring-Straße am Mittwoch, 19. Januar, zur Einbahnstraße. Dabei kann der Verkehr von der Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Franz-Mehring-Straße in gewohnter Weise fahren. Die Einfahrt von der Franz-Mehring-Straße in die Rudolf-Breitscheid-Straße ist nicht möglich. Der Verkehr wird über die Franz-Mehring-Straße und die Zeitzer Straße abgeleitet. Die Sperrung soll bis voraussichtlich Freitag, 21. Januar, dauern.

Denkmalring

Am Freitag, 21. Januar, voraussichtlich in der Zeit von 13 bis 15 Uhr, wird der Denkmalring in Höhe der Hausnummer 8 für den Fahrzeugverkehr wegen Kanalinspektionsarbeiten gesperrt. Der Verkehr in Richtung Gerstenberg wird dabei über den nördlichen Denkmalring mittels einer Baustellenampel gewährleistet. Die Zufahrt zu den Grundstücken Denkmalring 6 bis 10 wird durch Aufhebung der Einbahnstraße und Einordnung in den Ampelverkehr realisiert.

Bergstraße in Kosma

Am Montag, 17. Januar, werden die Arbeiten am Abwasserkanal in der Bergstraße in Kosma fortgeführt. Aus diesem Grund wird die Bergstraße zwischen Abzweig Zum Wiesengrund und Ortsausgang Kosma in Richtung Schmöllnscher Landstraße für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Fußgänger werden an der Arbeitsstelle vorbei geleitet. Die Zufahrt zum Wiesengrund ist aus Richtung Hauptstraße möglich. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt sollen voraussichtlich bis zum 8. April dauern.

Bauernweg

Ab Montag, 17. Januar, bis voraussichtlich 21. Januar wird der Bauernweg in Höhe der Zufahrt zur Hausnummer 4 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Errichtung eines Gas-Hausanschlusses.

Julius-Zinkeisen-Straße

In der Zeit von Mittwoch, 19. Januar, bis voraussichtlich Montag, 31. Januar, wird die Julius-Zinkeisen-Straße in Höhe der Kaolinstraße vollständig gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Trennung von Gas-, Trinkwasser- und Stromleitung.

Auf den Röhren

Am Montag, 17. Januar, wird Auf den Röhren 1 bis 12 der Abwasserkanal turnusmäßig kontrolliert. Dafür ist eine Vollsperrung erforderlich. Die Zufahrt zum Parkplatz Auf den Röhren ist eingeschränkt möglich.

Brückchen

Am Dienstag, 18. Januar, werden Inspektionen am Abwasserkanal am Brückchen durchgeführt. Aufgrund dieser Arbeiten kommt es zur Vollsperrung dieses Bereiches.

Mockzig/Zehma

Am Samstag, 22. Januar, wird in der Zeit von 8 bis voraussichtlich 13 Uhr die Landesstraße ab Ortsausgang Mockzig in Richtung Zehma für den Verkehr gesperrt. Grund sind Baumfäll- und Stubbenfräsarbeiten.

Theaterplatz/Marstallstraße

Am Montag, 17. Januar, werden am Theaterplatz und in der Marstallstraße Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal durchgeführt. Zu diesem Zweck kommt es zu Fahrbahnbeeinträchtigungen am Theaterplatz. Gleichzeitig wird die Marstallstraße zwischen Keplerplatz und Theaterplatz zur Einbahnstraße. Die Zufahrt vom Theaterplatz in die Marstallstraße wird dabei nicht möglich sein. Der Verkehr aus der Gegenrichtung wird gewährleistet.

Remsaer Straße

Am Freitag, 21. Januar, voraussichtlich in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, wird die Remsaer Straße zwischen Am Weißen Berg und Leipziger Straße zur Einbahnstraße. Der Verkehr von der Leipziger Straße in Richtung Remsa wird beibehalten. Die Gegenrichtung wird über die Porphyrstraße umgeleitet. Grund für die Sperrung ist die Beseitigung von Schäden am Schachtdeckel des im Kreuzungsbereich befindlichen Abwasserkanals.

Piererstraße

Von Montag, 17. Januar, bis voraussichtlich zum 31. Januar wird die Piererstraße in Höhe der Hausnummer 25 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Errichtung eines Wohnhauses.

