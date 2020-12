Spiegelglatte Fahrbahn: Drei Unfälle im selben Kreisverkehr zwischen Altenburg und Münsa

Altenburg/Münsa

Tückische Straßenglätte führte am Wochenende zu drei Verkehrsunfällen an derselben Stelle. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrbahn im Bereich der beiden Kreisverkehre, die zwischen Altenburg und Münsa an die Altenburger Ortsumgehung anbinden, überfroren und dadurch spiegelglatt.

Zum Verhängnis wurde das am Samstagvormittag zunächst einer 31-jährigen Autofahrerin, die im Kreisverkehr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in den Straßengraben schlitterte. Der Wagen kippte auf die Seite. Zwei 16-jährige Mopedfahrerinnen sahen den Unfall, wollten anhalten und helfen, doch auch die Jugendlichen kamen auf der Eisfahrbahn nacheinander zu Fall.

Anzeige

Glück im Unglück: Alle drei Personen blieben unverletzt, berichtete die Polizei. Bei der Pkw-Fahrerin wurde allerdings noch ein Alkoholwert von knapp 0,5 Promille gemessen.

Von LVZ