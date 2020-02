Spielecafé, Künstlerhaus und Co: Diese sechs Stadtmensch-Ideen werden umgesetzt

Altenburg

Am Ende dauerte es doch etwas länger als geplant: „Wir müssen noch mal wählen, eben ganz typisch für Thüringen“, verkündete Mike Langer um kurz nach 19 Uhr. Die Lacher hatte der Moderator des Abends im Open Lab in der Moritzstraße damit auf seiner Seite. Und die gut und gerne hundert Anwesenden schritten ohne Murren noch einmal zur Urne – immerhin galt es, mit der eigenen Stimme einigen spannenden Projekten den Weg zur Umsetzung zu ebnen.

Fünf Vorhaben im Pitch – und am Ende drei Sieger

Insgesamt 25 Vorhaben waren im Zuge des Ideenwettbewerbs „#selbermachen“ von verschiedensten Akteuren bis zum Stichtag Ende Januar eingereicht worden. Im Anschluss konnte dann im Internet für den jeweiligen Favoriten abgestimmt werden. Wer mindestens 228 Stimmen auf sich vereinen konnte, hatte die erhoffte Förderung sicher, wer immerhin 114 Unterstützer vorwies, konnte im öffentlichen Pitch am Donnerstagabend um die entscheidenden Stimmen werben.

Eine Gelegenheit, die so gut wie alle Akteure auch nutzten – lediglich die Initiatoren des öffentlichen Bücherschranks waren terminlich verhindert. Mal im gespielten Dialog, mal in der direkten Ansprache präsentierten die Antragsteller ihre Ideen. Am Ende konnten sich drei der insgesamt fünf noch offenen Vorhaben über die erwünschte Förderung freuen.

Kunstgarten, Künstlerhäuser und Kinderuni sind dabei

In die konkrete Umsetzung kann so nun etwa das Projekt eines Kunstgartens starten. In der Gartenanlage „Einheit“ am Großen Teich soll in zwei Parzellen, so die Vision von Initiatorin Heidi Langsfeld und ihrem Team, eine Art Atelier unter freiem Himmel entstehen. „Wir stellen uns vor, die Gartenhäuser zu gestalten, Künstler und Künstlerinnen einzuladen, die dann auch Workshops zu verschiedensten Themen geben“, umriss sie das Vorhaben. Insgesamt 10 000 Euro stehen dafür nun zur Verfügung.

Um Kunst drehte sich auch das von Alexander Vogel eingereichte Projekt: Unter dem Titel „Altenburger Künstlerhäuser“ sollen mit zunächst 6000 Euro Hausfassaden in der Skatstadt entsprechend verziert werden. Zum Auftakt könnte er sich ausgestaltete Giebelseiten zu Otto „Pix“ Pech und Gerhard Vontra vorstellen, die in diesem Jahr beide Jubiläen feiern. Als dritter im Bunde sicherte sich schließlich die Kinderuni die begehrte Förderung. Das von der Schreberjugend initiierte Projekt will Kindern ab acht Jahren in verschiedensten Seminaren Themen mit Altenburger Bezug näher bringen. Klaus Engelmann, Landeschef der Schreberjugend, konnte sich dafür über 5000 Euro freuen.

Können sich über Finanzierung freuen: Torsten Grieger (Künstler- und Atelierhaus), Heidi Langfeld (Kunstgarten), Sven Simon-Wittig (Grünes Klassenzimmer), Maike Steuer und Gabi Orymek (Mobiles Spielecafé), Alexander Vogel (Künstlerhäuser) und Klaus Engelmann (Kinderuni), v.l. Quelle: Bastian Fischer

Grünes Klassenzimmer, Spielecafé und Atelierhaus schon vorher sicher

Ohne große Sorgen konnten dagegen die drei Vorhaben in den Abend gehen, für die die Förderung bereits vorab fest stand. So fließen aus dem insgesamt 80 000 Euro umfassenden Fördertopf etwa 19 800 Euro in die weitere Ausgestaltung des Grünen Klassenzimmers in Kosma. Dieses soll so mittelfristig etwa weiteres Spielgerät und technische Ausstattung erhalten.

Noch einmal 19 000 Euro stehen für das Mobile Spielecafé von Gabriele Orymek und Maike Steuer zur Verfügung. Mit dem Angebot wollen die Initiatoren künftig auf Abruf Cafébetrieb und gemeinsames Spiel in alle Ecken des Landkreises bringen. Durchstarten kann schließlich auch das Künstler- und Atelierhaus. Mit dem Angebot wollen Torsten Grieger und Benjamin Rux insbesondere junge Künstler aus dem überfüllten Leipzig in die Skatstadt locken und ihnen hier in bislang leer stehenden Räumen Arbeitsflächen bieten. 20 000 Euro für die Anschubfinanzierung sind gesichert.

Neumann will Stadtrat ins Boot holen

Doch auch die beiden in Pitch und Voting am Ende nicht ausreichend bedachten Projekte können sich weiter Hoffnung machen. Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) kündigte am Rande der Veranstaltung an, sich im Stadtrat für die Finanzierung in einem angedachten Doppelhaushalt stark zu machen. Das letzte Wort in Sachen öffentlicher Bücherschrank und einer Machbarkeitsstudie für eine Überdachung des Platzes Mühlpforte ist also noch nicht gesprochen.

Von Bastian Fischer