Der Altenburger Spieletag geht am 2. November bereits in die 22. Auflage. Und wartet mit einer Neuerung auf: Eine Sonderausstellung „Verspieltes Klassenzimmer“ wird zu sehen sein, bei der Interessierte gezielt Informationen über mögliche Brett- und Kartenspiele in Unterricht, Hort und Therapie erhalten. „Ausprobieren, Fachsimpeln und Spielen ist dabei nicht nur erlaubt, sondern auch gewünscht“, ermuntert Organisatorin Gabriele Orymek.

Klassiker und Neuheiten

Der Spieletag bietet wieder Klassiker ebenso wie Neuheiten direkt von der Internationalen Spielemesse in Essen 2019. Bei einer Auswahl von etwa 1000 Spielen aller Art stehen Spielleiter bei Regelfragen beratend zur Seite. Die Veranstaltung findet von 14 bis 19 Uhr inder Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in der Zeitzer Straße 39 in Altenburg statt.

„In Zeiten, in denen wir immer weniger Zeit miteinander verbringen, werden Gemeinschaft und bewusst gemeinschaftlich genutzte Zeit immer wichtiger“, sagt Gabriele Orymek. „Es gibt immer wieder neue und interessante Ideen für gemeinsame Abenteuer oder Denksport am Stubentisch. Nebenbei können die prämierten Spiele des Jahres genutzt oder die optische Schönheit der prämierten Spiele des Graf Ludo betrachtet werden, die den Grafiker-Spielepreis der Messe Modell-Hobby-Spiel 2019 in Leipzig erhalten haben. Auch eine Live-Verlosung mehrerer neuer Spiele wird, dank der Mithilfe verschiedener Verlage, erneut angeboten.“

Sonderschau rund um spielerisches Lernen

Der Eintritt beim Spieltag ist frei. Das gilt auch für Pädagogen und pädiatrisch arbeitende Therapeuten, die zur Zielgruppe der Sonderausstellung „Verspieltes Klassenzimmer“ gehören. „Spielerische Wissensvermittlung ist gerade auch in heutiger Zeit wichtig, um positive Lernerfolge zu generieren“, betont Orymek. „Auch Brett-und Kartenspiele können zur gezielten Nutzung im Unterricht verwendet werden. Solo-Spiele eignen sich, um unterschiedliche logische Wege zu trainieren. Gruppenspiele wiederum generieren gemeinsame Erfahrungen. So entwickeln die Mitspieler ein Gefühl für die eigene Gruppe. Brettspiele bieten auch die Möglichkeit, thematische Inhalte zu vermitteln. Beispielsweise können in der frühen Mathematik Mengenlehre, Multiplikation und räumliches Denken geschult werden.“

Nicht ohne Grund werde auf jedem Spiel und auf jedem Spielzeug mittels Schriftzug angekündigt, welchem Lernzweck das jeweilige Spiel unterliegt, erzählt die Spieletag-Organisatorin. „Da ist von Feinmotorik die Rede, vom ersten Regelverständnis und der Vermittlung von Wissensinhalten.“ Die Sonderausstellung soll Pädagogen und Therapeuten helfen, aus der scheinbar unermesslichen Flut von Material das Richtige herauszufiltern.

