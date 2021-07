Spielkartenfabrik Altenburg plant Neubau im Gewerbegebiet

Altenburg

Die Spielkartenfabrik Altenburg will sich vergrößern und plant den Neubau einer Produktionshalle im Gewerbegebiet Nord-Ost I und II an der Leipziger Straße. Dafür hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend für den Teilbereich GE4 und GE6 des Gewerbegebiets, ein rund 76 000 Quadratmeter großes Grundstück hinter der ehemaligen Fräger Antriebstechnik GmbH, einstimmig einen Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Eigentümer des Grundstückes ist derzeit die Landesentwicklungsgesellschaft und teilweise auch die Stadt Altenburg.

Die größtenteils eingeschossige Produktionshalle mit einer Länge von rund 145 Metern und einer Breite von 110 Metern soll zwischen der Julius-Zinkeisen-Straße und der Porphyrstraße errichtet werden. Vorgesehen sind neben dem Produktionsbereich auch Lager- und Stellflächen sowie Büro- und Sozialräume. Insgesamt muss von mindestens 50 000 Quadratmeter überbauter Fläche ausgegangen werden, heißt es in den Unterlagen.

Beschluss wird jetzt öffentlich ausgelegt

Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Nord-Ost I und II datiert bereits aus den 1990er-Jahren und war mehrfach verändert und den Wünschen von möglichen Investoren angepasst worden. Die neuerliche Anpassung des rechtskräftigen Bauleitplans wird notwendig, da für den Neubau die Beseitigung der Kaolinstraße, die Verlegung einer großen Wasserleitung sowie die Schaffung von Ausgleichsflächen für zur Bebauung vorgesehener Grünflächen notwendig werden. Der Beschluss wird jetzt zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ausgelegt.

Derzeit ist die zum belgischen Unternehmen Cartamundi gehörende Spielkartenfabrik im Traditionshaus an der Ecke Leipziger Straße/Beethovenstraße sowie genau vis-à-vis auf dem Areal des ehemaligen alten Krankenhauses präsent. Ob es sich beim geplanten Neubau im Gewerbegebiet um eine Erweiterung oder eine Verlagerung des bisherigen Produktionsstandorts handelt, sei im Unternehmen noch nicht entschieden, erklärte der zur Stadtratssitzung anwesende Prokurist Jürgen Gehr auf LVZ-Nachfrage.

„Das ist ein Großprojekt und damit eine Standortsicherung in Altenburg auf lange Sicht“, freut sich Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Seinen Angaben zufolge sollen die Arbeitsplätze in Größenordnungen erweitert werden. „Wir unterstützen deshalb die schnellstmögliche Umsetzung des Vorhabens.“

Von Ellen Paul