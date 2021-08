Nach dem Ende des Sommertheaters am Wochenende und einer kleinen Pause startet das Altenburg-Geraer Theater Mitte September in die neue Spielzeit. Mit einem Programm, das wohlweislich erst einmal erneut auf das erste Halbjahr beschränkt bleibt. Die Theaterleitung hat es am Mittwoch vorgestellt und doch schon einen ersten Blick auf den Sommer 2022 riskiert.