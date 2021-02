Altenburg

Mit der überraschenden Verlängerung des Lockdowns in Thüringen um weitere fünf Tage bis zum 19. Februar ist im Altenburger Schlossmuseum auch das letzte Fünkchen Hoffnung erloschen, die wunderschöne Spielzeug-Ausstellung könnte sich auf den letzten Drücker doch noch einiger Besucher erfreuen. Dabei hatten die Verantwortlichen die Laufzeit der als Weihnachtsausstellung konzipierten Exposition – der wichtigsten des Jahres – mit Blick auf Corona in weiser Voraussicht ungewöhnlich lang veranschlagt: vom 29. November bis zum 21. Februar. „Wenn wir Pech haben, ist die Weihnachtsausstellung erst im neuen Jahr zu sehen“, hatte Museumsleiter Uwe Strömsdörfer zur Präsentation der Exponate kurz vor der geplanten Eröffnung die Erwartungen schon etwas gedimmt. Denn die Museen in Deutschland waren zu diesem Zeitpunkt bereits wieder geschlossen.

Doch es sollte viel schlimmer kommen. Mit den stetig steigenden Infektionszahlen folgte eine Lockdown-Verlängerung auf die nächste. Nun steht fest: Die Ausstellung „Mit Speed durchs Kinderzimmer“ mit rund 500 Exponaten aus der Welt des Spielzeugs von 1860 bis in die Mitte der 1950er- und 1960er-Jahre bekamen letztendlich eine Handvoll Journalisten und die Museumsmitarbeiter zu Gesicht.

Anzeige

Neuauflage für 2022 geplant

Eine Verlängerung über den 21. Februar hinaus ist nicht vorgesehen, wie Strömsdörfer auf Anfrage erklärte. „Das Enddatum steht.“ Näheres wollte er aber mit Blick auf eine anstehende Bilanzpressekonferenz nicht sagen. Nur so viel: Eine Neuauflage der Spielzeug-Ausstellung ist im Jahr 2022 geplant. Deshalb blieben auch andere Fragen unbeantwortet. Beispielsweise, ob alle Leihgeber gewonnen werden konnten, ihre Exponate noch einmal zur Verfügung zu stellen.

Von Michael Schuster, Depot- und Ausstellungsleiter vom Depot Pohl-Ströher aus Gelenau, zumindest kam auf LVZ-Anfrage schon eine Zusage: „Wir sind auf jeden Fall gern wieder dabei.“ Von dort stammten mit einem Tret-Ferrari von 1960, einem Tret-Flugzeug der US-amerikanischen Marke Steelcraft von 1942 oder dem französischen Tretroller-Scooter von 1950 besonders spektakuläre Objekte. Nun gehen sie alle zurück ins Erzgebirge. Die Leihgebühr erhalte er selbstverständlich trotzdem, so Schuster.

Zweite Ausstellung, die Corona zum Opfer fiel

Bevor alles wieder eingepackt und zurückgeschickt wird oder in den eigenen Fundus des Museums wandert, soll die Ausstellung aber noch gefilmt werden, wie die LVZ in Erfahrung bringen konnte. Dann wäre sie möglicherweise wenigstens virtuell auf der Homepage des Residenzschlosses zugänglich. Übrigens: Sie ist nach der geplanten Schau zur Sepulkralkultur schon die zweite vollständig vorbereitete Ausstellung, die 2020 im Schloss Corona zum Opfer fiel. Zu Letzterer ist unter dem Titel „Vom Jammertal ins Paradies“ über Bestattungen und Totengedenken am Altenburger Hof im 17. Jahrhundert inzwischen ein Buch erschienen.

Von Ellen Paul