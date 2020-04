Sport in Corona-Zeiten: Kreative Angebote auch an der frischen Luft

Altenburg

Menschen, die alleine joggen gehen, sind in den letzten Wochen ein gewohnter Anblick. Denn auf Training im Fitnessstudio, gemeinschaftliches Schwitzen in Sportgruppen und Mannschaftssport in Vereinen müssen Sportfans erst mal verzichten. Im Internet gibt es dieser Tage ein wachsendes Angebot an Online-Work-Outs. Verschiedenste Trainingseinheiten fürs Wohnzimmer werden auf Youtube und anderen Kanälen zuhauf angeboten. Doch es gibt auch Alternativen, wie ein Blick ins Altenburger Land verrät.

Persönliches Training fehlte

„Nachdem ich mein Studio am 16. März schließen musste, wollte ich auch weiterhin für meine Kunden da sein“, sagt die Tanz- und Fitnesstrainerin Angelika Lange. Zunächst hat sie kurze Trainingssequenzen auf ihrer Website und den Social Media Kanälen zur Verfügung gestellt. Von vielen Kundinnen habe sie aber die Rückmeldung bekommen, dass ihnen das Training mit ihr sehr fehlen würde. So kam Angelika Lange auf die Idee, sich jeweils mit einer Kundin draußen für ein Personal Training zu treffen.

Mit viel Abstand im Freien

„Das kam sehr gut an“, so Lange. Auch für sie ist das Personal Training eine ganz neue Erfahrung – normalerweise unterrichtet sie größere Gruppen in ihrem Tanz- und Fitnessclub. „Ich kann so viel besser auf die Bedürfnisse der Einzelnen eingehen“, so die Fitnesstrainerin. Beim Training im Park könne man kreativ sein, Baumstämme und ähnliches nutzen und großen Abstand halten. „Beim Sport ist es besser, noch mehr als zwei Meter Abstand zu halten“, betont sie. Um sich gegenseitig zu schützen, werden beim Personal Training rund fünf Meter Abstand eingehalten. Obwohl die Lage schwierig ist – durch die Schließung des Fitnessclubs sind auch ihre Einnahmen weggebrochenen – versucht Angelika Lange das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen. Mit ihren Personal Trainings im Freien geht sie neue Wege und freut sich über weitere Interessenten.

Schwierige Zeiten für den Vereinssport

Auch für den Vereinssport ist es eine schwierige Zeit. „Der Sportbetrieb auf den Anlagen ruht und das Vereinsleben muss eine Zwangspause einlegen“, sagt Ulf Schnerrer vom Kreissportbund Altenburger Land. Man rechne damit, dass der Sport bei der Rückkehr ins öffentliche Leben relativ weit hinten stehe, so Schnerrer. Bis dahin könne man sich nur individuell fit halten und joggen gehen oder Radfahren.

Vereinssport vor dem Laptop

Einige Vereine setzen unterdessen auch auf Online-Sportangebote. Sylvia Götze vom Turn- und Sportverein Schmölln etwa bietet zweimal wöchentlich einen Kurs über die Plattform Zoom an. „Das Angebot erfreut sich wachsender Beliebtheit“, so die Übungsleiterin. Seit mehreren Wochen gibt es dienstagabends einen Zumba-Kurs und donnerstags Step-Aerobic. Sogar aus dem befreundeten SV Großstöbnitz sind Teilnehmerinnen dabei. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorher bei Sylvia Götze anmelden und bekommt einen Link zugeschickt. Einen Vorteil hat das Online-Angebot, so Übungsleiterin Götze: „Ich muss nur das Zimmer wechseln, nach dem Training kann ich einfach den Laptop zuklappen und unter die Dusche springen.“

Gemeinschaft kann nicht ersetzt werden

Auch in Corona-Zeiten ist sportlich also mehr möglich als alleine joggen zu gehen. Auf eine Rückkehr zur Normalität freuen sich trotzdem alle. „Es geht ja um viel mehr als nur um Sport. Im Verein ist die Gemeinschaft und gemeinsames Sporttreiben wichtig“, betont Ulf Schneller vom Kreissportbund.

