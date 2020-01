Altenburg

Die 29. Sportlerumfrage im Altenburger Land geht in die entscheidende Phase. Denn bei der Gemeinschaftsaktion von Kreissportbund, OVZ und OTZ beginnt nun die Abstimmung über die Sportler, Mannschaften und Trainer des Jahres 2019. Um die Entscheidung für einen der im Vorfeld von einer Fachjury ausgewählten 30 Kandidaten zu erleichtern, stellen wir alle Nominierten der insgesamt sechs Kategorien Nachwuchssportlerin und -sportler, Nachwuchsteam, Sportlerin/Sportler, Mannschaft sowie Übungsleiterin/Übungsleiter in den kommenden Wochen in Wort und Bild vor.

Online-Voting orientiert sich an gedrucktem Stimmzettel

Neben dem gedruckten Stimmzettel, der immer wieder in der OVZ und der OTZ, aber auch in der Rundschau, dem Osterland Sonntag und dem Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht wird, kann auch wieder im Internet abgestimmt werden. Das an dieser Stelle aufrufbare Online-Formular orientiert sich an der gedruckten Version. So werden die 30 Nominierten dort mit Name, Sportart und Verein vorgestellt – und ein Foto gibt es ebenso.

Kür der Sieger und Platzierten am 21. März in Kosma

Ansonsten gelten dieselben Regeln wie für den gedruckten Stimmzettel. Pro Person kann nur einmal abgestimmt werden. Sendet jemand mehrere Online-Formulare, wird nur eines gewertet. Auch muss nicht in jeder der sechs Kategorien ein Favorit aus den 30 Kandidaten ausgewählt werden – es reicht einer. Mit dem Ende der Abstimmung am 12. März um 24 Uhr werden die online und die per gedrucktem Formular bis zu diesem Tag abgegebenen Stimmen zusammengezählt und ergeben zusammen mit den Ergebnissen der Jury-Wertung die Sieger. Diese und die Platzierten werden wiederum auf der Sportparty am 21. März im Kulturhof Kosma verkündet.

Von haeg