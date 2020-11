Sporttasche im Zug bei Gößnitz vergessen – Bundespolizei sperrt Bahnhof

Altenburg/Gößnitz

Für Trubel und letzt auch Beeinträchtigungen auf der S-Bahn-Linie zwischen Leipzig und Zwickau sorgte am Montagnachmittag eine im Zug liegengelassene Sporttasche. Die Bundespolizei schaute sich die Situation schließlich am Bahnhof in Werdau an. „Nach erfolgter Lagebeurteilung mussten alle Passagiere den Zug verlassen, der Bahnsteig wurde gesperrt, alle Personen aus dem potenziellen Gefahrenbereich gebracht und Spezialkräfte der Bundespolizei herangeführt. Diese konnten letztlich die Ungefährlichkeit des Gegenstandes attestieren. In der Tasche befand sich lediglich Kinderkleidung“, heißt es dazu im Einsatzbericht. Der Bahnhof war im Zuge des Einsatzes für eine knappe halbe Stunde.

Mittlerweile gehen die Beamten davon aus, dass die Tasche versehentlich von einem Kind vergessen wurde. Das hätte die Auswertung der Videoaufzeichnung aus dem Zug ergeben. Der Junge sei um 11.53 Uhr in Altenburg zu- und um 12.12 Uhr in Gößnitz ausgestiegen. Die Bundespolizei hat die Tasche, in der sich schwarze Schuhe und kurze Sporthosen sowie ein dunkles Unterhemd und ein Camouflage-Shirt befinden, in ihre Obhut genommen. Sie kann im Zwickauer Bundespolizeirevier, das telefonisch unter der Nummer 0375/277 580 erreichbar ist, von ihrem Besitzer abgeholt werden.

Zur Galerie Im Zug zwischen Altenburg und Gößnitz vergessene Sporttasche

Von OVZ