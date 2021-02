Spot an für die Altenburger Theater-Baustelle

Altenburg

Ein Bauzaun rund um das Parkplatz-Gelände, auf dem ein paar Baumaterialien lagern und einige Baufahrzeuge stehen, ein kleines Gerüst an der rechten Seite und ein paar Gerüste am ehemaligen Personaleingang/Kassenbereich – das ist alles. Eigentlich erweckt das Altenburger Theatergebäude von außen überhaupt nicht den Eindruck einer Großbaustelle. Doch beim Blick ins Innere scheint der Terminus „gigantisch“ nicht übertrieben. Diesen, im Fall eines Theaters nicht nur sprichwörtlichen Blick hinter die Kulissen hat der Bauherr, das Landratsamt Altenburger Land, am Montag den regionalen Medien zum zweiten Mal gewährt. Der erste datiert vom August vorigen Jahres, als der Thüringer Kulturminister die Baustelle besuchte.

Ein Blick ins Theater-Innere offenbart die gigantische Baustelle. Von der Bodenplatte für die neue Drehbühne bis unters Dach sind es rund 30 Meter. Quelle: Mario Jahn

Inzwischen hat sich einiges getan, wie der zuständige Fachbereichsleiter für Bildung und Infrastruktur, Bernd Wenzlau, zu berichten wusste. Vor allem das schlimmste Problem konnte inzwischen behoben werden. Denn zum Entsetzen aller war beim Freilegen des Bühnenunterbaus festgestellt worden, dass die Mauer zwischen Orchestergraben und Zuschauerbereich komplett auf Lehm stand, unbekannte Entwässerungskanäle sich direkt unter dem Bühnenbereich entlang zogen.

Deshalb mussten 88 Bohrpfähle je acht Meter tief in den Boden gerammt und insgesamt 30 Tonnen Stahl per Hand verflochten werden. Am Mittwoch wird das Ganze mit 130 Kubikmeter Beton ausgefüllt. „Das sind insgesamt rund 20 Mischtrommeln, die hier reingepumpt werden müssen“, veranschaulicht Architekt Klaus Sorger die Größenordnung. 50 Zentimeter dick wird die neue Bodenplatte. Wenn alles ausgehärtet ist, kann die neue Drehbühne – das Herzstück – voraussichtlich Mitte des Monats eingebaut werden. In einer Dresdner Firma liegt sie bereits zum Abtransport bereit.

Fachbereichsleiter Bernd Wenzlau (l.) und Architekt Klaus Sorger (r.), hier unter den neuen Stahlträgern auf dem Schnürboden, erläutern den Baufortschritt. Quelle: Mario Jahn

Um den Orchestergraben verbreitern zu können, sodass genauso viele Musiker wie in Gera dort Platz finden, musste die Drehbühne um einen halben Meter verschoben werden. „Die ursprüngliche Idee, weiter in den Zuschauerraum zu rücken, haben wir wieder verworfen“, so Wenzlau. Das Publikum werde, wenn das Theater voraussichtlich Anfang nächsten Jahres wieder eröffnet wird, von all dem nichts merken.

Die Kollegen von der Technik hingegen schon. „Diese umfangreichen Sanierungsarbeiten sind ein großer Glücksfall für uns“, sagt der Technische Direktor des Altenburg-Geraer Theaters, René Prautsch, in 30 Meter Höhe auf dem sogenannten Schnürboden stehend. „Das war immer eine große körperliche Belastung für unsere Mitarbeiter, jetzt haben wir 16 statt bisher drei Maschinenzüge.“ Diese werden überwiegend mit Motoren betrieben, so dass die aufwendige Handarbeit entfällt. Die Bühnendekoration kann zudem ohne Umbauten in beiden Häusern verwendet werden. Auch deren umständlicher und kräftezehrender Transport vom Seckendorffschen Palais am Brühl ins Theatergebäude entfällt künftig durch den Einbau von zwei LKW-Hubbühnen im Bereich des bisherigen Bühneneingangs.

Auf dem Schnürboden sind die neuen Maschinenzüge schon angebracht. Sie erleichtern die Arbeit der Theater-Techniker künftig kolossal. Quelle: Mario Jahn

Aber nicht nur bei der Unterbühne taten sich Abgründe auf, auch das Dach über dem Schnürboden entpuppte sich nach dem Abhängen der Brandschutzdecke als undicht. In dieser Höhe ein Gerüst aufzubauen, wäre eine sehr teure Angelegenheit geworden, sagt Wenzlau. Also engagierte man Industriebergsteiger, die den Schaden von außen behoben.

Liegen immer griffbereit – die Baupläne für die Sanierung des Theaters. Und für den Fall des Falles auch ein paar Ohrschützer. Quelle: Mario Jahn

Nun hoffen alle Beteiligten, ohne neue Hiobsbotschaften die zweite Hälfte der noch ausstehen Arbeiten leisten zu können. Wobei freilich Corona und die damit verbundenen Auflagen die größte aller Unwägbarkeiten darstellt. Insgesamt sind 40 verschiedene Lose an etwa genauso viele Firmen zu vergeben, 22 sind bislang schon beauftragt. Manche Firma beschäftigt ausländische Mitarbeiter, deren Einreise nicht immer gewährleistet ist. Und als vor kurzem sogar ein Superlockdown in Erwägung gezogen wurde, bei dem auch die Industrie ihre Arbeit mal für zwei Wochen einstellen sollte, „wurden mir die Knie weich“, bekannte Bernd Wenzlau.

Von Ellen Paul