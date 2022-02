Altenburg/Schmölln

Ein Blick auf die großen Anzeigetafeln der Tankstellen zeigt aktuell Rekord-Preise. Doch vergleichen lohnt sich, wie ein Test der LVZ zeigt, der jetzt noch einmal aktualisiert wurde.

Über eine Woche lang beobachtete die LVZ im vergangenen Sommer die Tankstellen im Landkreis und ermittelte die im Durchschnitt günstigsten sechs Tankstellen für Diesel-Tankende und die durchschnittlich günstigsten zwei für E10-Tankende. Auch wenn die damaligen Preise nun nur noch in den wildesten Träumen auf der Säule blinken, sind die günstigsten Tankstellen im Altenburger Land immer noch die Gleichen: Die SB-Tankstelle in der Münsaer Straße in Altenburg zählt dazu, genauso wie in Schmölln die Star-Tankstelle in der Ronneburger Straße, in Meuselwitz die Avia in der Altenburger Straße und in Lucka die Esso in der Meuselwitzer Straße. E10-Fahrer sollten zudem die Avia in Meuselwitz und die Esso in Lucka im Blick behalten.

Sparfüchse rückten mit Kanistern an

Vor kurzem rückte auch die Jet-Tankstelle in Oberlödla akut in den Blick der Schnäppchenjäger. Dort rutschten am 27. Januar gegen halb fünf am Nachmittag die Preise in den Keller, erinnert sich eine Mitarbeiterin, die nachmittags als „Frau Spätschicht“ regelmäßig am Tresen steht. „Plötzlich kostete der Liter Super E5 nur noch 1,59 Euro, da war hier Land unter“, erinnert sie sich. Teils mit Kanistern rückten die motorisierten Sparfüchse an, die Autoschlange habe zwischenzeitlich bis zum Kreisverkehr gereicht. „Selbst unser Tankauto kam zum Nachfüllen nicht mehr ran und musste später wiederkommen. Um 19.25 Uhr war der Spuk dann vorbei.“ Sie steht seit vielen Jahren jeden Tag ab 14.30 Uhr hinter der Kasse und weiß: Nachmittags gehen die Preise runter.

Zur 25. Minute ändern sich die Preise

Als langjährige Mitarbeiterin schaut sie den Preisen jeden Tag bei ihrem auf und ab Tänzchen zu, das immer zur 25. Minute einen Schritt vor oder zurück macht und zum Abend hin tendenziell immer kundenfreundlicher wird. „15.25 Uhr geht’s meist noch mal rauf, eine Stunde später wieder runter, und dann wird’s eigentlich nur noch besser“, hat „Frau Spätschicht“ beobachtet. Wohingegen sich der frühe Vogel besser das Tanken verkneifen sollte, denn „da ist es immer am teuersten“.

Freie Tankstellen sind zumeist günstiger

Das sieht Cornelius Blanke vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) genauso. Morgens zwischen 6 und 9 Uhr, wenn die Leute entweder dringend in die Arbeit oder sogar eine längere Strecke in den Urlaub fahren müssten, sei es besonders teuer, sagt der Experte. „Über den Vormittag geht es ein bisschen mit dem Preis herunter, am Mittag wieder hoch und abends, wenn auf den Straßen weniger los ist, dann geht der Preis wieder runter.“

Die SB-Tankstelle in Altenburg ist eine freie Tankstelle und somit etwas günstiger. Quelle: Mario Jahn

Das sei generell zwischen 19 und 20 Uhr. Ein weiterer Tipp von Blanke: bei freien Tankstellen tanken. „Die großen, bekannten Namen wie Esso, Shell oder Aral sind eigentlich Supermärkte mit angeschlossenen Tanksäulen. Freie Tankstellen dagegen sind oft Familienbetriebe, die sich auf ihr Kerngeschäft, den Kraftstoff konzentrieren. Das drückt den Preis.“

Apps für den günstigsten Preis nutzen

Wenn sich schon kein Geld an der Zapfsäule sparen lässt, dann zumindest durch die Fahrweise. Dazu Cornelius Blanke: „Wer seine vollen Bierkästen zwei Wochen mit sich herum fährt und stark aufs Gas drückt, verbraucht logischerweise mehr Kraftstoff.“

Auch die voll aufgedrehte Klimaanlage verbrauche mehr Energie. „Da können Sie auf 100 Kilometer allein dafür schon einen halben Liter rechnen.“ Generell rät Cornelius Blanke dazu, eine App zu nutzen, die mehrere Tankstellenpreise in der Umgebung auswertet und die günstigste herausfindet. „So finde ich auch unterwegs den besten Preis.“

Von Maike Steuer und Katharina Stork