Spritkrise: Umdenken braucht Unterstützung der Politik

Altenburg

Während die Vorfreude auf das 9-Euro-Ticket steigt und sich einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon mental auf morgendliche Fahrten mit Bus oder Bahn vorbereiten, können Spediteure zwar ihren Weg zur Arbeit in den Öffentlichen zurücklegen, sobald sie jedoch vor ihren Lkws stehen, um an die Arbeit zu gehen, kommt die Realitätsklatsche. Denn ihre Arbeit wird im wahrsten Sinne von Sprit angetrieben.

Im Alltag auf Speditionen angewiesen

Nach zwei Jahren Pandemie, in denen sowieso schon viele Arbeitgeber Probleme hatten, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, kommt auch noch eine Krise, in der die Spritpreise sämtliche Budgets sprengen. Noch sind viele Kunden zwar verständnisvoll, aber wer weiß, wie lange das noch geht. Da hat Christian Teichmann absolut recht, wenn er den zu spielenden Trumpf in einem technischen Umsatteln sieht. Denn wir alle sind im Alltag auf die Arbeit der Speditionen angewiesen, wenn wir vor gut gefüllten Supermarktregalen stehen. Dabei stößt diese Spritkrise in genau das gleiche Horn wie die Klimakrise: Weg vom Sprit! Und genau jetzt ist der Punkt, das anzupacken, weiterzudenken und neue Wege zu gehen. Das braucht aber auch die klare Unterstützung der Politik.

Von Katharina Stork