Spritztour mit Auto der Eltern endet bei Gößnitz am Baum

Gößnitz

Es war der klägliche Versuch, eine illegale Spritztour zu vertuschen: Am Freitag meldete sich ein 16-Jähriger bei der Polizei und behauptete, der VW Golf seiner Eltern sei über Nacht gestohlen worden, während sich die Eltern im Urlaub befinden. Tatort: der Gößnitzer Ortsteil Naundorf. Die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land nahmen zunächst Ermittlungen wegen Diebstahls auf, doch wurden schnell misstrauisch. Denn noch am Freitag entdeckte die Polizei den vermissten Golf nach Bürgerhinweisen unweit des Elternhauses auf einem landwirtschaftlichen Weg, erheblich beschädigt.

Erneute Befragung bringt sie Wahrheit ans Licht

Die Zweifel an der Geschichte des Sohnes der Autobesitzer bestätigten sich in den weiteren Ermittlungen. In einer erneuten Befragung gab der Jugendliche schließlich die wahren Hintergründe zum Tatgeschehen preis. Der 16-Jährige hatte zusammen mit zwei Freunden im Alter von 15 und 16 Jahren die Abwesenheit der Eltern genutzt, um Spritztouren mit dem Golf zu machen. Davon abgesehen, dass keiner der Jugendlichen über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte, ging die Spritztour schief und endete nach Kontrollverlust über das Fahrzeug an einem Baum.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Jugendlichen kamen mit dem Schrecken davon, berichtete am Sonntag die Polizei. Doch die Drei müssen sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen den 16-jährigen Anrufer, der die Lüge vom Diebstahl auftischte, läuft zudem ein Verfahren wegen Vortäuschens von Straftaten.

Von LVZ