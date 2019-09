Unklare Todesursache - Staatsanwaltschaft kennt Toten aus der Brunnenstraße, schweigt aber zu Details Bei der Anfang September in der Altenburger Brunnenstraße gefundenen Leiche handelt es sich um einen Mann mit bekannter Identität. Das teilte die Staatsanwaltschaft Gera am Mittwoch auf OVZ-Nachfrage mit und ermittelt weiter zur unklaren Todesursache.

In der Nähe der Poller in der Altenburger Brunnenstraße, am Übergang zur Straße Richtung Wilchwitz, wurde Anfang September eine Leiche gefunden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Quelle: Thomas Haegeler