Stadt Altenburg prüft Straße und Ausstellung für Gerhard Vontra

Altenburg

Die Stadt Altenburg prüft derzeit, wie sie den Künstler Gerhard Vontra angemessen ehren kann. Der 2010 verstorbene Zeichner, der unter anderem für Zeitungen und Zeitschriften tätig war und für das Stadt-Logo mit den Roten Spitzen verantwortlich ist, würde nächstes Jahr seinen 100. Geburtstag feiern. Aus diesem Grund beauftragte der Stadtrat einstimmig die Werkleitung des Schlosses zu klären, ob 2020 eine Sonderausstellung zu Vontras Ehren im Prinzenpalais, wo der Künstler früher lebte und arbeitete, möglich ist.

OB Neumann für neu entstehende Straße und Gedenktafel

Daneben bekam Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) den Prüfauftrag, eine Straße oder einen Platz nach dem am 12. August 1920 geborenen Sohn Altenburgs zu benennen und den Volksvertretern in der nächsten Stadtratssitzung im Februar über die Ergebnisse zu berichten. „Den Prüfauftrag machen wir“, sagte der Rathauschef. Er wies aber zugleich darauf hin, dass die Umbenennung von existierenden Straßen und Plätzen „einen enormen Aufwand“ bedeute und plädierte deshalb dafür, in die Prüfung „eine neu entstehende Straße mit aufzunehmen“.

Abgesehen davon sprach sich Neumann dafür aus, auch zu prüfen, ob sich nicht eine Gedenktafel an Vontras früherem Haus anbringen ließe. Die Idee dazu hatte zuvor Oliver Brehmer (Stadtforum) ins Spiel gebracht. „Der jetzige Eigentümer wäre bereit dazu“, gab der Stadtrat das Ergebnis seiner Vorgespräche wieder. Den Antrag zum Prüfauftrag zu Vontras Ehren hatte die Fraktion der Bürgerbewegung Pro Altenburgeingereicht.

Von Thomas Haegeler