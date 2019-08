Altenburg

Die Stadt Altenburg bekommt vorerst keine neue Internet-Präsenz. Wie Oberbürgermeister André Neumann auf OVZ-Nachfrage erklärte, liege dies am fehlenden Geld. Nach Ergebnissen der von ihm im Sommer des Vorjahres ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft (AG) koste ein kompletter optimaler Neuaufbau nach den eigenen Bedürfnissen rund 700 000 Euro. Und selbst eine Überarbeitung oder Anpassung der wichtigsten Funktionen und des Layouts der aktuellen Seite www.altenburg.eu, ein so genannter Relaunch, schlage laut eines Angebots des derzeitigen Dienstleisters, der die Seite betreibt, mit etwa 120 000 Euro zu Buche.

OB räumt Naivität ein

„Ich bin in dem naiven Glauben gestartet, dass wir mal schnell eine neue Homepage machen“, sagte das Stadtoberhaupt dazu. Die Recherchen bei Städten wie Ulm oder Neu-Ulm, deren Internetpräsenz so sei, wie man sie sich vorstelle, habe die hohe Summe von fast einer dreiviertel Million Euro zu Tage gefördert. Angesichts der aktuell knappen Kasse der Skatstadt sei es aber illusorisch, das umsetzen zu wollen. „Es fehlt kein Personal, sondern Geld“, erklärte Neumann. „Der Neustart wird dauern.“ Das Thema werde alle Beteiligten wohl länger beschäftigen. Neben dem OB sind das vor allem sein persönlicher Referent Marcel Schmidt, sein Büroleiter Christian Repkewitz, Pressesprecher Christian Bettels und Wirtschaftsförderer Tino Scharschmidt, aus denen die AG besteht.

Stadtverwaltung weiß, was sie will

Immerhin weiß die Stadtverwaltung durch deren Arbeit jetzt schon einmal, was sie will. Das Ziel sei „eine moderne und aufgeräumte Gestaltung des Webauftritts“, so der OB weiter. Darunter verstehe er vor allem „leicht zu findende Informationen“, eine „Volltextsuche“ sowie eine geführte „Trennung nach Zielgruppen“ wie „Bürger, Touristen, Wirtschaft“. Vor allem mit Letzterem wolle man den Nutzern nach ihren Bedürfnissen zusammengestellte Informationen bieten, anstatt sie im Info-Dschungel zu verlieren oder mit quälend langen Suchen zu verärgern. Das neue Angebot solle zudem einen möglichst vollständigen Veranstaltungskalender und mindestens täglich wechselnde Fotos auf der Startseite enthalten, ergänzte Marcel Schmidt.

Kreis prüft Komponentenübernahme

Eine minimale Chance, dass es nicht Jahre bis zur neuen Stadtseite braucht, ist die Initiative des Altenburger Landes. Denn der Kreis sucht aktuell ebenfalls eine Möglichkeit, seine Internetpräsenz aufzupeppen. Für den Relaunch stehen 100 000 Euro im Haushalt. Laut Schmidt war vor einigen Monaten bei einem Treffen zwischen Stadt- und Kreisverwaltung vereinbart worden, dass man dabei mit prüft, ob dies so gestaltet werden kann, dass alle interessierte Kommunen im Altenburger Land Komponenten der neuen Kreisseite übernehmen können. Dadurch würde es auch für Altenburg billiger. Zum Thema hat auch Kreisrat Ralf Plötner ( Die Linke) eine Anfrage ans Landratsamt gestellt. Eine Antwort dazu steht aber noch aus.

Altenburg-Seite nur mit leichten Anpassungen

Da man auch kein passendes Förderprogramm für die neue Homepage gefunden habe, stelle man sie zunächst hinten an, so Schmidt. „Irgendwann kommt das Projekt aber auf uns zu.“ Bis dahin werde man nur leichte Anpassungen vornehmen. Dazu gehört laut Rathaussprecher Bettels, dass man veraltete oder überflüssige Inhalte löscht, was zum Teil schon geschehen ist.

Auch der zu Beginn des Jahres eingeführte Zuständigkeitsfinder gehört dazu. Dieser intern nur kurz „Zuffi“ genannte Service soll das Finden der richtigen Ansprechpartner erleichtern. Das in Eigenregie erstellte Programm inklusive Suchfunktion verfügt über etwa 170 Stichworte von A wie Abbruchanzeige bis Z wie Zweitwohnung.

Von Thomas Haegeler