Stadt stellt Geld bereit: Meuselwitzer Bibliothek soll Onleihe bekommen

Meuselwitz

Die Freude ist Sabine Grundmann deutlich anzumerken: „Es sieht tatsächlich ziemlich gut aus“, kann die Leiterin der Meuselwitzer Stadtbibliothek mitteilen.

Geld soll in Haushalt 2020 eingestellt werden

Was Grundmann freut ist die Nachricht, dass offenbar Bewegung in die von ihr seit langem erhoffte Finanzierung eines Onleihe-Angebots für die Bibliothek gekommen ist. Wie Bürgermeister Udo Pick (BfM) auf OVZ-Anfrage bestätigt, werde man die dafür nötigen Eigenmittel der Stadt in Höhe von 1500 Euro in den städtischen Haushalt für 2020 einarbeiten.

Attraktives Angebot für junge Nutzer

Mit dem Geld – und der darüber fließenden Förderung durch den Freistaat – könne dann, so Grundmann, der Zugang zum thüringenweiten Angebot „ThueBibNet“ ermöglicht werden. Ein wichtiger Schritt für die Einrichtung, hatte man doch in den vergangenen Jahren immer wieder gerade jüngere Nutzer wegen des fehlenden Angebots an andere Einrichtungen verweisen müssen. Viele Jugendliche, weiß Grundmann aus Erfahrung, lesen zwar nach wie vor gern und auch viel, setzten dabei aber weniger aufs klassische gebundene Buch und vielmehr auf elektronische Endgeräte. Bereits im Januar hatte die Leiterin die Situation im Kulturausschuss geschildert und um Unterstützung geworben. Auch die Möglichkeit eines Unternehmenssponsorings der Onleihe war damals debattiert worden.

Zuwachs hinter den Kulissen

Mit dem Angebot, so die Hoffnung der Beteiligten, könnten in Konsequenz wieder mehr Nutzer für die Bibliothek gewonnen werden. Eine Entwicklung, die auch gestiegenen Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter bedeute. Und auch in diesem Bereich kann Grundmann gute Nachrichten verkünden: Nachdem die OVZ über die Situation der Bibliothek berichtet hatte, hätten sich zwei Frauen gemeldet, die die Arbeit der Einrichtung künftig ehrenamtlich unterstützen wollen. „Das ist gerade bei der Arbeit hinter den Kulissen und im Büro eine echte Erleichterung“, so Grundmann. Mit den zusätzlichen Helfern können nun etwa Ausleihen schneller organisiert werden.

Von Bastian Fischer