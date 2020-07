Stadtfest Meuselwitz: Entscheidung rückt näher

Meuselwitz

Es kommt Bewegung in die Vorbereitungen zum diesjährigen Meuselwitzer Stadtfest. Für den 10. August, teilen die Veranstalter Max und Heribert Benndorf mit, sei ein Termin mit Entscheidern des Landratsamts angesetzt. Dabei soll das von Benndorfs erarbeitete, geänderte Konzept erörtert werden, mit dem den veränderten Bedingungen durch die Corona-Pandemie Rechnung getragen wird. Laufe alles nach Plan, solle dann sehr zeitnah eine Entscheidung über das weitere Vorgehen fallen, so Heribert Benndorf gegenüber der OVZ. Erste Vorzeichen seien indes positiv – auch, da jüngst das „Jagdauf am See“-Festival erfolgreich unter Auflagen über die Bühne gegangen war (OVZ berichtete).

In diesem Jahr feiert das beliebte Volksfest sein 30. Jubiläum. Ob und wie die Veranstaltung konkret ausfallen soll, war zuletzt auch wieder Thema im Meuselwitzer Kulturausschuss. So sind etwa eine maximale gleichzeitige Besucherzahl von 999 Personen sowie der Verzicht auf eine ausgelassene Tanzveranstaltung vorgesehen, hatten Benndorfs dem Ausschuss damals dargelegt. Stattdessen setze man auf ein gemütliches Beisammensein – mit passendem Rahmenprogramm.

Von bfi