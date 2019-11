Stadtfest-Pause kann für Meuselwitz Chance bieten

Meuselwitz

Auch wenn es in der Vergangenheit ab und an geknirscht hat: Das Meuselwitzer Stadtfest ist fester Anker im städtischen Veranstaltungskalender und fand stets seine Besucher. Da mutet die vorgeschlagene Aussetzung im kommenden Jahr zunächst wie eine Schocknachricht an.

Veranstalter erhält mehr Vorlauf für Planung

OVZ-Redakteur Bastian Fischer. Quelle: Mario Jahn

Dabei bietet gerade die angedachte Atempause die Chance für alle Beteiligten, in Ruhe an den richtigen Stellschrauben zu drehen und etwaige Verwerfungen in der Organisation glatt zu bügeln. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich bei entsprechendem Vorlauf und Ausschreibung mehr potenzielle Veranstalter bewerben als bisher. Wer immer den Zuschlag erhält, hat deutlich mehr Raum, ein anspruchsvolles Programm zum 30. Jubiläum vorzubereiten – und womöglich die städtischen Vereine, wie seit Jahren angeregt, stärker in die Ausrichtung zu integrieren.

Zwei Festbesuche, statt abwägen zu müssen

Daneben würde auch der neue Termin mehr Entspannung für Besucher und Organisatoren bedeuten. Statt zu überlegen, ob man sein Geld nach Meuselwitz oder Wintersdorf trägt, wäre beides problemlos möglich – und die städtischen Mitarbeiter hätten mehr Zeit, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren.

Nun muss der Stadtrat Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Man darf auf Dienstag gespannt sein.

Von Bastian Fischer