Stadtforum kritisiert Corona-Demo – am Sonntag in Altenburg erneut „Spaziergang“

Altenburg

Mitglieder der Fraktion Stadtforum haben zur Stadtratssitzung am Donnerstag deutliche Kritik an der als Spaziergang bezeichneten Corona-Demonstration am vergangenen Sonntag geübt. So fragte Marko Heinke, warum Ordnungskräfte die Kundgebung in der Innenstadt nicht aufgelöst haben, auch weil dort zahllose Verstöße gegen die Abstandsauflagen offensichtlich waren. Fraktionschef Johannes Schäfer fragte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), ob er etwas unternimmt, damit in Zukunft derartige Veranstaltungen nicht mehr geduldet werden, auch deswegen, weil am kommenden Sonntag erneut damit zu rechnen sei.

Nur die Polizei kann die Demo auflösen

Neumann erwiderte, dass die Demonstration nur die Polizei hätte auflösen können, die aber eine andere Taktik verfolgt habe und mit 30 Beamten vor Ort war. Dieser sei es jedoch gelungen, Ordnungsvergehen mittels Videotechnik aufzuzeichnen, die im Nachgang auch geahndet werden. „Einige werden wohl Post bekommen“, sagte der OB.

Ansonsten verwies Neumann auf das grundgesetzlich verankerte Demonstrationsrecht, wonach solche Veranstaltungen völlig legitim seien. Von daher sehe er keinen Grund, dagegen vorzugehen. Allerdings müsse so etwas angemeldet werden.

Keine Anmeldung für „ Spaziergang “

Allerdings war die als Spaziergang bezeichnete Demo gegen die Corona-Beschränkungen am vergangenen Sonntag nicht angemeldet. Die Polizei und ein Mitarbeiter des Landratsamtes forderten vergeblich eine Person dazu auf, sich als Veranstalter zu bekennen, die das aber strikt ablehnte und erklärte, hier einfach nur spazieren zu gehen. Seinem Beispiel folgten am Sonntag rund 600 Menschen. In einer Video-Botschaft kündigte derjenige am Mittwoch an, am Sonntag wieder spazieren gehen zu wollen.

Von Jens Rosenkranz