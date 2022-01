Stadträte: „Die Investoren sollen in Schmölln nicht verschreckt werden“

Schmölln

Vergangene Woche berichtete die LVZ über die Amtsniederlegung des Schmöllners Jürgen Keller. Keller, Stadtratsmitglied für die Fraktion „Bürger für Schmölln“, war bis kurz vor Weihnachten Aufsichtsratvorsitzender der Stadtwerke Schmölln. Die wollen sich an einer geplanten Photovoltaikanlage in der Stadt beteiligen. Kellers Meinung dazu allerdings ist different, die landwirtschaftliche Fläche sollte erhalten bleiben. Seine Konsequenz, um als Stadtratsmitglied dazu frei entscheiden zu können: Der Rückzug seiner Tätigkeiten aus den Stadtwerken.

Hans-Jürgen Krause und Volker Siegmund wollen das Bild von Schmölln revidieren, dass sich rund um die Diskussion über die Anlage und Kellers Rücktritt auch in den Medien gezeigt hat. Sie beide sind parteilos, sitzen aber für die SPD-Fraktion im Stadtrat und wissen daher um die Thematik. „Es ist gut, wenn sich Unternehmen dazu bereit erklären, die Kommune auch am Gewinn solcher Initiativen zu beteiligen“, so Krause. Die vergangene Haushaltsdebatte habe die Erschließung langfristiger und besser noch mittelfristige finanzieller Einnahmequellen stark verdeutlicht, so seine Ansicht.

Stadtrat bringt Prozess in Gang

Der Stadtrat habe mit seiner Entscheidung für den Antrag erstmal grünes Licht für den Prozess gegeben, argumentiert Volker Siegmund weiter. Dabei gehe es aber zunächst nur um den Bebauungsplan, erklärt er. „Ob und wie am Ende die Anlage entsteht, entschiede sich an anderer Stelle und von Fachleuten.“ Das es Argumente für und gegen den Bau der Photovoltaikanlage gibt, wissen Krause und Siegmund. Allerdings habe man das Projekt im Stadtrat detailliert vorgestellt und es wurde mehrheitlich angenommen – die Anlage erfülle, außer im Punkt zwei, der Größe, auch die Vorgaben des Kriterienkatalogs. Statt bei 25 Hektar, wie im Kriterienkatalog von der Stadt festgehalten, liegt die bei 50 Hektar. Diese Kriterien sind allerdings nicht verbindlich und mit der größeren Fläche sei, so die beiden und so auch die Antworten der Initiatoren der Anlage, die Wertschöpfung um eine Mehrfaches erhöht.

Krause kennt den Standort bereits seit seiner Jugend, er arbeitete als maschineller Erntehelfer. Es sei eine schwierige Topographie dort, nur bedingt für die landwirtschaftliche Produktion geeignet. Die sei aber sogar, mit der Beweidung von Schafen und Hühnern, weiter gegeben.

Verdeutlichen wollen sie aber eines. „Wir machen uns Gedanken über solche Beschlüsse, auch über politische Grenzen hinweg“, so Siegmund zu seiner Funktion als Stadtrat. „Wir entscheiden zum Wohle der Bürger.“ Und: Es geht auch die Nachricht nach außen, die durch diese Diskussion und deren Auswirkungen entstehe. „Die Investoren sollen in Schmölln nicht verschreckt werden.“ Es sei doch eher ein Glücksfall, dass jemand in diesen Dimensionen in Schmölln investieren will – auch im Anbetracht der Klimaziele, welche die Stadt erreichen möchte.

Von Vanessa Gregor