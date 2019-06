Altenburg

Die Aussicht war verlockend: ein Tag schulfrei für die drei Spitzen-Teams – mit Abenteuern am Haselbacher See statt Unterricht im Klassenzimmer. Für rund 150 Kinder und Jugendliche war das am Sonnabend Ansporn genug, bei der 21. Stadtrallye in Altenburg ins Rennen zu gehen. Schüler in 17 Teams zogen sich die typischen gelben T-Shirts über, packten die Hefter mit Informationen sowie Proviantbeutel, Stadt- und Busfahrplan ein und machten sich auf den Weg.

An der Station Rote Spitzen, betreut vom THW, stellten sich die Kinder dem Kampf gegen Drachen. Quelle: Mario Jahn

Wie seine Motivation lautet? Der 13-jährige Minh musste nicht lange überlegen: „Gewinnen!“ Für Jannika und Julia, Sophie und Anna ging es hingegen mehr um die gute Unterhaltung. „Ich mache mit, um Spaß zu haben“, sagte Julia. „Und um die Zeit zu vertreiben und nicht nur am Handy zu hängen“, ergänzte Anna. Die 12- und 13-jährigen Freundinnen hatten gehofft, in die gleiche Gruppe kommen – mit Erfolg. Die „Geilen Schnitten“ – wie sie ihr Team etwas gewagt benannten – gingen gemeinsam auf Rallye.

Bei OB André Neumann im Rathaus sollten die Schüler Hinweise in Braille-Schrift dechiffrieren. Quelle: Mario Jahn

Zu absolvieren galt es acht Stationen, diesmal unter dem Motto „Mystisches Altenburg“. Da war zum Beispiel das Büro von Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) zum Escape Room umfunktioniert, wo die Schüler Hinweise in Braille-Schrift dechiffrieren mussten. Ein weiterer Zielpunkt war der Botanische Garten, wo nach geheimen Rezepten ein Kräutertrank gebraut werden sollte. Den Friedhof, das Staatsarchiv, die Roten Spitzen, den Schlosspark und den Märchenbrunnen galt es ebenfalls zu erkunden – und dort Aufgaben zu lösen, um Punkte zu sammeln.

Auf der Hellwiese am Märchenbrunnen wurden die gelb Gekleideten von Pfadfinder Nick empfangen, der die Aufgabe erläuterte. Quelle: Mario Jahn

Das Open Lab in der Moritzstraße, betreut von der Initiative Stadtmensch und dem Theater, war so gut versteckt, dass sogar eine Betreuerin der Station große Mühe hatte, den Weg dorthin zu finden, ehe die ersten Entdecker anrückten. Bei der Orientierung halfen gelbe Pfeile auf dem Pflaster. Die führten zu einem Torweg, hinter dem sich ein idyllischer Hof auftat. Dort führte der Weg etliche Stufen hinab in die Zauberschule im Untergrund, durch einen Durchgang mit Spitzbogen, einen verwinkelten niedrigen Gang entlang, in dem die Temperaturen nach der Gluthitze draußen äußerst angenehm waren. Und beim Verlassen des Kellers fiel der Blick auf (künstliche) Ratten, eine riesige Spinne und ein Skelett. Die Stadtrallye-Organisatoren, kräftig unterstützt von vielen freiwilligen Helfern und Vereinen, hatten mit dem diesjährigen Rallye-Motto nicht zu viel versprochen.

Und am Ende die Überraschung: Wer hat gewonnen, wer bekommt schulfrei? Jubel bei den „Geilen Schnitten“: Sie schafften 75 Punkte, genauso viele wie die „Freibad-Group“. Die beiden Gruppen teilten sich wegen der Punktgleichheit Platz zwei, so dass der dritte Platz entfiel. Sieger wurden die „Coolen Maiskolben“ mit 77 Punkten. Der Preis für die ersten drei Teams: ein ereignisreicher Tag am Haselbacher See, organisiert vom Verein Aqua Fun Wintersdorf. Letztlich haben aber alle Teilnehmer der Stadtrallye gewonnen – sei es Spaß, neue Erkenntnisse oder neue Freunde in den Gruppen.

Von Christiane Leißner