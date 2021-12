Gößnitz

Das habe es lange nicht mehr gegeben, klang es am Mittwoch aus den Reihen des Gößnitzer Stadtrates: Der neue Haushalt steht bereits vor Beginn des kommenden Jahres

Gerechnet wurde vorab bereits eine ganze Menge, der Verwaltungshaushalt wollte ausgeglichen werden. Helfen sollen dabei Schlüsselzuweisungen sowie eine Steuererhöhung. Seit zwei Jahren geplant, wird es 2022 eine Erhöhung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuern geben. Die Hebesätze der Grundsteuern werden 2022 bei 360 (A) und 460 (B) Prozent liegen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer steigt auf 420 Prozent. Eine Beispielrechnung wurde im Stadtrat auch gleich mitgeliefert: Eigentümer eine Wohnimmobilie mit bis zu drei Wohnungen müssen kommendes Jahr im Schnitt zwischen rund einem bis 3,50 Euro an Anhebung rechnen.

Aber es kommt nicht nur Geld in die Kassen, es wird auch investiert. Größer Posten und im kommenden Jahr anstehend ist der Ausbau der Kauritzer Straße. Für den ersten Bauabschnitt angesetzt: 450 000 Euro. Hier wird aber mit Ausgleichsleistungen von rund 120 000 Euro gerechnet.

Positiv aufgenommen wurde im Stadtrat auch die geplante Sanierung in der Kita Burattino. Dort sollen unter anderem die Kläranlage abgebrochen und die Sanitäranlagen erneuert werden. Eine hörbare Neuerung wird außerdem die Umstellung der Sirenenanlagen sein. Bereits im Herbst hatte es dazu Messungen gegeben, für 84 000 Euro erfolgt 2022 der Wechsel in den elektronischen Betrieb. Die Summe schrumpft für die Stadt jedoch – 80 000 Euro kommen aus einem Fördertopf.

Bürgermeister Wolfgang Scholz sprach gegenüber dem Stadtrat und den anwesenden Bürgern abschließend eine andere Thematik an: den Vandalismus in Gößnitz. In den vergangenen Wochen sei es fast eine Art Wettstreit zwischen den Verantwortlichen und der Stadtverwaltung gewesen, wie schnell Dinge aus dem Wasser gefischt werden konnten. Auch der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus habe bereits gelitten, die Birnen der Lichterkette wurden zerstört. Scholz hofft, die Sache habe sich jetzt beruhigt. Ähnlich ärgerlich sah er die Ausmaße der Hundehaufen – die Stadt stelle schließlich entsprechendes Equipment. Er appellierte daher an alle Hundehalter, diese auch zu nutzen und die Hundehaufen auch zu ordentlich zu entsorgen.

Von Vanessa Gregor