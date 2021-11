Schmölln

Der Bürgersaal in Nöbdenitz war, trotz 3G-Regelung, am Donnerstag voll. Viele Eltern wollten sich den öffentlichen Teil der Stadtratssitzung nicht entgehen lassen, denn ein Tagesordnungspunkt betraf sie: Die bereits mehrmals diskutierte Erhöhung des Elternbeitrages in den Schmöllner Kindertagesstätten.

Eine Diskussion fiel jedoch aus. Warum, machte die Stadtelternsprecherin in einem kurzen Statement in der Bürgerfragestunde klar. Ein runder Tisch mit allen betroffenen Parteien sowie die Sondersitzung des Sozialausschusses unmittelbar vor dem Stadtrat haben, laut Stadtelternsprecherin, schließlich zu einem „Konsens“ geführt. Für ein Kind in der Ganztagsbetreuung sind im kommenden Jahr statt der angepeilten 150 Euro monatlich nun 143 Euro Beitrag fällig. Haben Eltern mehr als ein Kita-Kind, muss für das zweite nur noch ein Betrag von rund 128 Euro gezahlt werden – damit weicht die Stadt von dem Plan ab, jeglichen Kindergeld berechtigten Nachwuchs in die Ermäßigungen einzuberechnen. Auch die Verpflegungspauschale sinkt von rund 22 Euro auf nur noch fünf Euro.

Kita-Beiträge stehen 2023 erneut infrage

Als die Beschlussvorlage der Kita-Beiträge aufgerufen wurde, fand Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) deutliche Worte und kritisierte den Umgang mit der Situation in den sozialen Netzwerken. Dort seien nicht nur er, sondern auch Mitarbeiter und Stadtratsmitglieder teils stark angegangen worden. Er sieht im beschlossenen Änderungsantrag mit den Beiträgen für 2021 auch keinen „Konsens“. „Es sollen alle wissen, was dieser Beschluss heißt. Und zwar 141 000 Euro mehr“, donnert Schrade. Mehr heißt in diesem Fall: Ein noch größeres Minus im Verwaltungshaushalt der Stadt, das ausgeglichen werden muss. Und: Im kommenden Jahr wird man über die Kita-Beiträge für 2023 sprechen müssen.

Mögliche Steuererhöhungen

Wie dieses Geld in die Stadtkasse kommen soll beziehungsweise wo es eingespart werden könnte, wurde ebenfalls evaluiert. Mögliche Steuererhöhungen, wie beispielsweise in der Gewerbe- und Grundsteuer, stehen jetzt im Raum. Bis zur nächsten Sitzung im Dezember könnte sich das konkretisieren. Davon betroffen wären dann alle Schmöllner.

Alle Schmöllner trifft auch die Erhöhung der Trinkwassergebühren, die der Stadtrat am Donnerstag bestätigte. Das Preismodell gilt von 2022 bis 2025. Bereits ab dem 1. Januar 2022 wird der neue Preis berechnet.

Die nächste Stadtratssitzung mit der Entscheidung zum nächsten Jahreshaushalt ist für den 21. Dezember angesetzt.

Von Vanessa Gregor