Meuselwitz/Wintersdorf

Für Hundebesitzer in Meuselwitz wird ab dem neuen Jahr das Leben mit Vierbeiner teurer. Denn 12 der insgesamt 17 anwesenden Stadträte stimmten in der Sitzung am Donnerstagabend für die Erhöhung der Hundesteuer. Wer bisher 60 Euro pro Jahr zahlte, wird ab dem 1. Januar noch 12 Euro drauflegen. Das gleiche gilt, falls mehr als ein Vierbeiner zur Familie gehört: Für den zweiten Vierbeiner bezahlen Besitzer derzeit noch 84 Euro, ab dem neuen Jahr werden es 96 Euro sein. Unverändert bleibt der Steuersatz für Hunde, die als gefährlich eingestuft sind.

Die Entscheidung fiel nicht ohne Gegenwind, vier Stadträte äußerten sich klar gegen die Erhöhung. „Seit 2012 hat sich nichts an dem Betrag geändert. Genauso unverändert ist, dass wir auch nichts für die Hunde getan haben“, argumentierte Stadträtin Antje Ulich (NMM). Ihre Fraktionskollegin Tina Rolle forderte deshalb: „Erst die Gegenleistung und dann die Erhöhung.“ Im Vergleich mit anderen Gemeinden sei man mit dem Betrag bereits im oberen Mittelfeld, sagte Rolle. So koste der erste Hund in Schmölln derzeit zum Beispiel nur 48 Euro pro Jahr.

Stadtbücherei bekommt endlich neues Zuhause

Erleichterung dürfte sich in der Stadt hingegen beim Thema Stadtbibliothek breit machen. Bereits seit Ende Juni sind die Türen der ehemaligen Meuselwitzer Bücherei geschlossen, sie musste wegen einer Arztpraxis weichen (die OVZ berichtete). Knapp ein Jahr wurde deshalb nach einer neuen Räumlichkeit für die Einrichtung gesucht, nun steht der neue Standort endlich fest: Der Büchertempel wird sein neues Zuhause im ehemaligen Sparmarkt Weisser in der Georgenstraße 24 haben.

Die Beschlussvorlage wurde am Donnerstag einstimmig von den Stadträten angenommen. Man gehe nun sofort in Vertragsverhandlungen mit dem Eigentümer der Räumlichkeiten, Frank Weisser, um die Bibliothek am 1. Januar 2022 eröffnen zu können, kündigte Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW) an. Längerfristig gibt es für die Bücherei bereits große Pläne: Das ausgearbeitete Konzept sehe ein sogenanntes soziokulturelles Zentrum vor, so Liefländer. „Es soll ein Ort sein, an dem man sich gerne aufhält und an dem sich unsere Jugend und unsere älteren Mitbürger treffen.“

Von Friederike Pick