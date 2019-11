Stadtrat Meuselwitz berät über Pause fürs Stadtfest

Meuselwitz

Wenn in der kommenden Woche der Meuselwitzer Stadtrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen kommt, steht neben einigen Verwaltungsentscheidungen auch das Meuselwitzer Stadtfest auf der Tagesordnung. Und die zugehörige Vorlage dürfte in dem Gremium durchaus für Diskussionen sorgen, nimmt sie doch die künftige Ausgestaltung des Volksfestes in den Fokus – und das nicht zuletzt zeitlich.

Verlegung aufs erste Juliwochenende

Konkret, so heißt es in der Vorlage, soll darüber entschieden werden, das Stadtfest im kommenden Jahr nicht zu veranstalten, sondern stattdessen um ein Jahr zu verschieben. Und auch der bislang gewohnte Termin steht zur Disposition. Statt wie bisher gewohnt Ende August – und damit exakt eine Woche vor dem Großen Wintersdorfer Dorffest – soll die Sause ab 2021 auf das erste Juliwochenende und damit den Tag des Bergmanns verlegt werden. Eine Verschiebung schon im nächsten Jahr, so weiter, könne dazu führen, dass wegen der knappen Zeit auf bewährte Programmpunkte verzichtet werden müsste.

Aussetzung soll Kalender entzerren

Mit der Aussetzung soll nach OVZ-Informationen nicht zuletzt dem dann zuständigen Veranstalter mehr Zeit und Planungssicherheit gegeben werden, um mit einem Jahr Vorlaufszeit ein umfangreiches, dem anstehenden 30. Jubiläum gerechtes Programm zu erarbeiten. Zusätzlich wolle man mit der Entscheidung auch den städtischen Bauhof entlasten, der bislang faktisch an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Zuge der Festvorbereitungen in Meuselwitz und Wintersdorf gebunden war. Und nicht zuletzt sei durch die Verlegung gesichert, dass sich die beiden Volksfeste nicht gegenseitig die Gäste abspenstig machten.

Streetfood und Kneipennacht als Alternative

Gänzlich ohne Veranstaltung soll der kommende Sommer 2020 aber offenbar auch nicht über die Bühne gehen. Als Alternativen zur Überbrückung werden in der Beschlussvorlage etwa ein Streetfood-Festival oder eine Kneipennacht zur Diskussion gestellt. Zumindest das Essens-Event hatte in diesem Jahr bereits in Altenburg für begeisterte Besucher gesorgt.

Die nächste Sitzung des Meuselwitzer Stadtrates findet am kommenden Dienstag, den 26. November, um 18 Uhr in der Orangerie statt.

Von Bastian Fischer