Stadtrat Meuselwitz lehnt höhere Gebühren für Wasser und Abwasser vorerst  ab

Meuselwitz

Mit 14 von insgesamt 17 Stimmen haben die Meuselwitzer Stadträte in der Sitzung am Donnerstagabend den Vorankündigungsbeschluss zur beabsichtigten Änderung der Gebühren in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab dem neuen Jahr mehrheitlich abgelehnt. Damit kann eine Gebührenerhöhung ab dem 1. Januar 2022 nicht in Kraft treten.

Vorlage zu spät und zu unkonkret

Kritiker beklagten zum einen, dass die Vorlage zu spät kam und zum anderen, dass noch nicht klar ist, wie hoch die Kosten zukünftig genau sein werden. „Wir sind der Meinung, dass die Bürger vorher wissen müssen, wie viel sie nun mehr bezahlen müssen“, äußerte sich dazu Stadtrat Peter Bergner (Linke). Gerade jetzt sei das wichtig, da durch Corona auf viele mehr Kosten zukommen.

In der Beschlussvorlage der Stadt Meuselwitz ist festgeschrieben, dass die darin genannten Gebührensätze Höchstgrenzen sind und nicht überschritten werden. Die konkreten Gebühren, die ab dem 1. Januar 2022 erhoben werden sollen, werden derzeit noch kalkuliert, heißt es darin.

Von Friederike Pick