Mit einem neuen Bürgermeister an der Spitze will Meuselwitz um den Erhalt und die Eigenständigkeit des Gymnasiums kämpfen. Das wurde auf der ersten Stadtratssitzung am Mittwochabend in der Wintersdorfer Kulturhalle deutlich, an der Ronny Dathe (parteilos) erstmals als Rathauschef teilnahm. Der 37-Jährige wurde von Eberhard Hanisch (SPD), als dem ältesten Stadtrat, auf sein Amt vereidigt. Im Anschluss erklärte Dathe, dass das Vertrauen der Bevölkerung ihm ein Ansporn sei, seine ganze Kraft zum Wohle der Stadt einzusetzen. Er werde auch jenen die Hand reichen, die ihn nicht gewählt haben. „Wir brauchen ein neues Wir-Gefühl“ und sollten nicht mehr gegeneinander arbeiten, forderte Dathe. Als wichtigste Aufgaben nannte das Stadtoberhaupt neben dem Erhalt des Gymnasiums den Neubau eines Kindergartens und die Schaffung von Wohnbauland.

Keine Beispiele für Schul-Kooperationen

Was Dathe allerdings für das Gymnasium tun will, erfuhren die anwesenden Meuselwitzer Bürger nicht, denn der Bürgermeister verlegte die Diskussion dazu in den nicht öffentlichen Teil. Dort informierte er über Gespräche mit Vertretern des Landratsamtes und der Schule, wie man durch ein gemeinsames Vorgehen den Standort sichern könnte. Dabei stellte sich heraus, dass es für die vorgeschlagenen Kooperationen mit Einrichtungen in Altenburg oder Schmölln in Thüringen so gut wie keine Beispiele gibt, an denen man sich orientieren könne und niemand so recht wisse, wie das Filialmodell umgesetzt werden soll. Offenbar hat Landrat Uwe Melzer (CDU) einen Antrag im Bildungsministerium gestellt, um für die Ausgestaltung der Kooperationen Zeit zu gewinnen. Dazu liegt LVZ-Informationen zufolge aber noch keine Antwort vor.

Planungen für Mehrzweckgebäude liegen auf Eis

Einen weiteren Rückschlag erlitt das Gymnasium bei der angestrebten Sanierung oder dem Neubau des Mehrzweckgebäudes. So wurde der Wirtschaftsausschuss des Kreistages in dieser Woche vom zuständigen Fachbereichsleiter darüber informiert, dass die Planungen für Abriss und Neubau oder Sanierung seit einem halben Jahr auf Eis liegen, weil dazu die Kapazitäten im Landratsamt fehlten. Diese Planungen sollen nun weiterhin ruhen, bis eine Entscheidung zur Zukunft des Gymnasiums gefallen ist. Wie schon in den Vorjahren waren für die eigentliche Sanierung des Mehrzweckgebäudes ohnehin keine Gelder im Kreishaushalt eingestellt worden.

Ebenfalls im nicht öffentlichen Teil informierte Dathe über eine weitere große Baustelle, die der seit Monaten geschlossenen Bibliothek, für die noch immer kein Standort gefunden ist. Da eine vorgenommene Ausschreibung nicht zu den erhofften Ergebnissen geführt hatte, kündigte der Bürgermeister eine weitere an. Dabei setzt man zunächst auf die Bewerbung der Städtischen Wohnungsgesellschaft als Eigentümerin eines Einzelhandelsstandortes in der Bahnhofstraße. Dort soll Ende Januar ein Heimelektronik-Laden schließen. Im Stadtrat regt sich allerdings die Hoffnung, dass sich noch andere Anbieter bewerben.

Amtsantritt für Dathe wird versüßt

Zwei bislang favorisierte Objekte sind demnach aus dem Rennen. Dies waren der ehemalige Spar-Markt in der Georgenstraße und eine Villa in der Zeitzer Straße. Den Markt hatte Ex-Bürgermeister Udo Pick (FDP) auf eigene Kosten bereits renovieren lassen, weil er durch seine Investition nicht noch mehr Zeit verstreichen lassen wollte. Offenbar fühlten sich Stadträte dadurch in ihrer Entscheidung in eine bestimmte Richtung gedrängt und unter Druck gesetzt.

Leicht versüßt wurde der Amtsantritt für Dathe mit einem Aufschlag bei seiner sogenannten Dienstaufwandsentschädigung. Die lag bei seinem Vorgänger seit 2014 bei 214 Euro. Der Stadtrat bewilligte Dathe nunmehr einstimmig 239 Euro. Da sich der Spielraum bei dieser Zulage landesweit inzwischen erhöht habe und bei Pick der genaue Mittelwert genommen wurde, sollte dieser Wert dem neuen Rathauschef auch zugebilligt werden, hieß es in der Begründung. Solche monatlichen Zahlungen erhalten kommunale Wahlbeamte für die durch ihr Amt bedingten Mehraufwendungen in der Lebensführung.

