Schmölln

Es wird noch einmal ein volles Programm für die Stadträte am kommenden Dienstag – kurz vor Weihnachten stehen wichtige Punkte zum Beschluss auf der Tagesordnung. Der erste steht jetzt zum zweiten Mal auf dem Zettel. Es geht erneut um die Höhe der Elternbeiträge in den kommunalen Kitas. Seit der Bekanntgabe der Stadt Schmölln, die Elternbeiträge in den Kitas anheben zu wollen, gab es Diskussionen.

Im November sollte die Sache dann entschieden sein, der dazugehörige Beschluss allerdings stand erst kurz vor der damaligen Sitzung. Die darin vorgenommene Änderung: Bei möglichen Gebührennachlässen sind nur die Geschwisterkinder, die auch in der Kita sind, zu berücksichtigen.

Kita-Gebühren stehen erneut zur Abstimmung

Der Beschluss wurde angenommen – wenn auch mit Gegenstimmen. Danach allerdings hieß es bereits aus den Reihen des Stadtrates, dieser Beschluss müsse noch einmal auf seine Rechtmäßigkeit überprüft werden. Ein Formfehler, heißt es aus dem Rathaus. Ein Blick in die nun neue Beschlussvorlage zeigt, es fehlte der Beschlussempfehlung vom vergangenen Stadtrat an der Vorlage einer Satzung mit den erforderlichen Bestandteilen, wie wohl den Gebühren in der Halbtagsbetreuung. „Der politische Wille ist da“, meint Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade dazu. An den festgelegten Beiträgen ändere sich daher nichts. Man wolle jedoch mit einer korrekten Satzungsvorlage abstimmen und dem Recht entsprechen.

Ebenfalls Thema am kommenden Dienstag: Der Haushalt 2022. Darin enthalten sind unter anderem die geplanten Investitionen für das kommende Jahr. Ein Blick auf den ersten Entwurf zeigt, Geld fließt nicht nur in bereits bestehende Projekte, auch neue Vorhaben sind geplant. Eine der größten Investitionen aus diesem Jahr, der Kita-Neubau in Altkirchen, wird mit 1,2 Millionen Euro auch 2022 zu finanzieren sein. Das gut 2,4 Millionen Euro teure Projekt nimmt langsam Formen an, die Grundmauern stehen, am Montag vergab der Technische Ausschuss weitere Bauleistungen. Es laufe alles planmäßig, so Sven Schrade dazu. Fertig sein soll der Bau im Sommer 2022.

Sanierung und Ausbau – der Haushalt 2022

Finanziert werden soll nächstes Jahr ebenfalls die Sanierung der Kita Kastanienhof. 50 000 Euro sollen in das Gebäudes gesteckt werden. Bauamtsleiter Reiner Erler erklärt auf Nachfrage, dass in der Kita der Kellerbereich trockengelegt werden muss. Außerdem steht eine Sanierung der Zwischendecken auf dem Plan.

Ebenfalls im Entwurf des Haushaltes: Der behindertengerechte Umbau des Freibades Schmölln sowie die Sanierung der technischen Anlagen – kleinere weitere Anschaffungen und Verbesserungen kommen dazu. Unterm Strich eine Investition von rund 126 000 Euro. Hier helfen allerdings Fördermittel bei den Kosten. Ähnliches gilt für Altkirchen, hier stehen für rund 150 000 Euro die Bauarbeiten an – mit der Unterstützung von Fördermitteln.

Geld geht auch in den Straßenbau und in die Versorgung der Gemeinde. Unter anderem wird in Großstöbnitz am Wehrrasen an Abwasser und Straßenbeleuchtung gearbeitet, 463 000 Euro stehen dafür bereit.

Das Bauamt wird 2022 auch in Nitzschka zu tun haben. Arbeiten am Trennsystem der Wasserversorgung im Gewerbegebiet stehen an. Die Kosten: Rund 732 000 Euro. Fördermittel und andere Einnahmen senken die Beteiligung der Stadt jedoch erheblich ab: 183 000 Euro stehen als Eigenmittel im Haushaltsentwurf.

Eine Rollhockey-Anlage für Schmölln

Ganz neu errichtet werden soll in Schmölln eine Rollhockey-Anlage. Weichen muss dafür, so Erler, ein altes Volleyballfeld im Bereich des Freizeitzentrums „The Base“. Auch zwei neue Tischtennisplatten soll es geben. Der Bau des Rollhockey-Feldes ist im Haushaltsentwurf mit 37 000 Euro angesetzt – 50 Prozent der Kosten zur Maßnahme sind als Fördermittel eingeplant. Inwieweit die Investitionsmaßnahmen im kommenden Jahr tatsächlich stattfinden, entscheidet sich am Dienstag im Stadtrat mit dem Beschluss zum Haushalt für das Jahr 2022.

Beginn der Stadtratssitzung mit ihrem öffentlichen Teil ist um 18.30 Uhr. Die Beratung findet diesmal im Schmöllner Ortsteil Nöbdenitz statt, in der Dorfstraße 2. Es gilt die 3G-Regelung, entsprechende Nachweise sind mitzubringen.

Von Vanessa Gregor