Stadtrat macht den Weg frei für neue Eigenheime in Lucka

Lucka

In Lucka entsteht in den nächsten Jahren eine neue Wohngebietsfläche zwischen Badergasse und Pegauer Straße. Auf seiner Sitzung am Dienstag machte der Stadtrat dafür einstimmig den Weg frei. Der Bebauungsplan „Am Mühlgraben“ ist damit beschlossene Sache und wird nach Prüfung durch das Kommunalamt des Landratsamtes zur Satzung für die Stadt Lucka. Auf dem rund 1,39 Hektar großen Areal will das Luckaer Wellpappenwerk als Grundstückseigner Bauland für 15 Wohnhäuser erschließen lassen. Für zwei der Baufelder sind laut Bebauungsplan Doppelhäuser vorgesehen. Das seit Jahrzehnten brachliegende Gelände war der einstige Standort des ersten Wellpappenwerkes im Stadtgebiet Lucka.

Grünes Licht für Erschließung ab April

Gerd Eichhorn vom Bauamt der Stadt Lucka rechnet damit, dass der Bebauungsplan im April im Amtsblatt bekannt gegeben werden kann. „Damit hat der Investor grünes Licht.“ Potenzielle Häuslebauer brauchen allerdings noch Geduld, denn zunächst muss das neue kleine Wohngebiet als solches erschlossen werden. „Es muss eine Straße inklusive Abwasser-, Gas-, und Elektroleitungen angelegt und Straßenbeleuchtung errichtet werden. Und über den Mühlgraben sind zwei Brücken neu zu bauen. Vom Landratsamt kam zudem die Auflage, ein Regenrückhaltebecken anzulegen, damit bei Starkregen das Wasser nicht gleich in den Mühlgraben schießt.“ Laut Eichhorn gehe mindestens ein Jahr ins Land, bis alle Maßnahmen umgesetzt sein werden. Mit der Beschlussfassung des Bebauungsplanes hat die Stadt ihren Teil für einen neuen Wohnstandort erfüllt. Alles weitere liegt nun in den Händen des privaten Investors.

Von Dana Weber