Altenburg

In Altenburg steigen zum Jahreswechsel die Preise für Wasser und Abwasser zum Teil deutlich. Dafür machte der Stadtrat mit der klaren Mehrheit von 27 Ja- zu einer Nein-Stimme in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Goldenen Pflug den Weg frei. Der Tenor durch alle Fraktionen: nicht schön, aber notwendig. Die OVZ gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema.

Wie viel kostet Trinkwasser ab Januar mehr?

Ein Drei- oder Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 100 Kubikmetern muss dafür im Jahr 77 Euro mehr und damit 264 Euro statt bisher 187 Euro einplanen. Bei Single-Haushalten sind es – je nachdem, ob 20, 25 oder 30 Kubikmeter verbraucht werden – 15,40 Euro, 19,25 Euro oder 23,10 Euro. Das sind gut 41 Prozent mehr als bisher, weil der Mengenpreis um 77 Cent auf 2,64 Euro je Kubikmeter steigt. Hinzu kommt noch eine um 24 Euro höhere Grundgebühr pro Jahr, die allerdings nur Bewohner eines Einfamilienhauses voll bezahlen. Bei Mietern teilt sich die Erhöhung durch die Anzahl der Parteien im Haus. Je nach Bezugsklasse steigt der Grundpreis damit um 2,4 bis 14,4 Prozent.

Auf welche Mehrkosten muss ich mich beim Abwasser einstellen?

Ausgehend von einem Haushalt mit drei oder vier Personen kosten 100 Kubikmeter Abwasser ab 1. Januar 37 Euro mehr und damit 273 Euro statt bisher 236 Euro im Jahr. Bei Singles macht das – je nach Verbrauch – zwischen 7,40 Euro und 11,10 Euro Mehrkosten aus. Denn der Mengenpreis steigt hier um 37 Cent oder knapp 15,7 Prozent auf 2,73 Euro pro Kubikmeter. Auch hier kommt noch der um 24 Euro im Jahr höhere Grundpreis oben drauf, was – je nach Durchflussgröße des Zählers – einem Plus von 4,7 bis 28,2 Prozent entspricht. Diese Mehrkosten verteilen sich aber auf die Anzahl der Parteien in einem Haus. Hinzu kommen noch die Gebühren für zu entsorgenden Regen oder Schmelzwasser, wofür nun 1,94 Euro statt bisher 1,71 Euro je Kubikmeter fällig sind, was einem Plus von 13,5 Prozent entspricht.

Wie gerecht sind die Preissteigerungen?

Da der deutlich größere Teil der Preissteigerungen über den Verbrauch zustande kommt, geht es prinzipiell gerecht zu. Denn hierdurch zahlen alle Altenburgerinnen und Altenburger in gleichem Maße mehr. Anders ist das bei den Grundgebühren, die – selbst bei minimalem Verbrauch – immer gezahlt werden müssen. Hier werden die Erhöhungen nicht nach Zählergröße abgestuft, wodurch sich insbesondere für Privathaushalte eine prozentual größere Belastung ergibt. Diese wird aber wiederum durch die erstmals eingeführte Zulage für Starkverschmutzer ausgeglichen. Dadurch zahlen Betriebe wie der Schlachthof, das Klinikum, aber auch Gaststätten künftig mehr, was wiederum Privathaushalte um etwa 30 Cent je Kubikmeter Abwasser entlastet.

Gehen durch die Zulage für Starkverschmutzer Kneipen pleite?

Wohl kaum. Wie der Werkleiter des Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetriebs Altenburg (Waba), Ubald Greger, vorrechnete, müssen Gaststätten oder Imbisse künftig im Jahr 80 Euro Zuschlag bezahlen, wenn sie 2000 Kubikmeter Abwasser produzieren. Der Zuschlag von vier Cent je Kubikmeter wird zudem nur fällig, wenn das Abwasser mit mehr als 100 Milligramm je Liter verschmutzt ist. „Das wird niemanden ruinieren“, sagte Greger.

Warum steigen die Preise für Wasser und Abwasser überhaupt?

Beim Trinkwasser, weil ein Sondereffekt verschwindet. Denn bisher wurden die angesammelten Wassergebühren, die nach einem Landtagsbeschluss von 2005 nicht erhoben werden durften, preismindernd aufgelöst. Das ist nun vorbei, weswegen zwischen 2022 und 2025 rund 430 000 Euro fehlen. Beim Abwasser gehen die höheren Gebühren laut Waba hauptsächlich auf Investitionen ins Leitungsnetz, die Erweiterung der Kläranlage und ihre Umrüstung auf biologischen Abbau in Faultürmen zurück. „Keiner der Verantwortlichen war glücklich über die Gebühren-Erhöhung“, so Greger. Da der Preissprung ursprünglich noch größer ausfallen sollte, habe man „zahlreiche Bemühungen zur Dämpfung unternommen“. Die wichtigste war eine andere Bewertung der eigenen Anlagen.

Wer hat dagegen gestimmt und warum?

Einzig Jörg Wenzel (SPD/Grüne-Fraktion). Und zwar aus hauptsächlich aus Prinzip und wegen der rapiden Erhöhung, wie er auf OVZ-Nachfrage erklärte. So stört den Gastwirt vor allem die Zulage für Starkverschmutzer: „Wir zahlen über die Beprobungen und für die Fettabscheider schon immer mehr und außerdem noch Strafen, wenn wir Grenzen überschreiten.“ Außerdem befürchtet Wenzel, dass die Erhöhungen dazu dienen, die Sanierung des Freibads querzufinanzieren.

Ist mit dem Preissprung Ruhe oder kommt noch mehr?

Bis 2025 bleiben die Preise so, wie jetzt beschlossen. Dann wird neu gerechnet. Da die Kalkulation deckend sein muss, ist es gut möglich, dass es erneut zu Preissteigerungen kommt. Zwar sind auch sinkende Preise möglich, aber unwahrscheinlich, weil ja immer alles teurer wird – und damit auch die Investitionen ins Leitungsnetz.

Von Thomas Haegeler