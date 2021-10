Städtische Mitarbeiter entdecken Cannabis-Eimer in Baum am Altenburger Nordplatz

Altenburg

Einen ungewöhnlichen Fund machten städtische Mitarbeiter in Altenburg am Dienstag. Als sie am Vormittag auf einer Freifläche am Nordplatz mit Baumschnittarbeiten beschäftigt waren, fiel ihnen in einem der Bäume in etwa zehn Metern Höhe ein Eimer auf. In diesem wuchsen zwei Cannabispflanzen. Offenkundig, teilt die Polizei mit, sei der „Aufzuchteimer“ von einem bislang unbekannten Täter dort platziert worden, um Drogen anzubauen.

In der Folge wurde der Eimer samt Pflanzen sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nun Zeugen: Wer Hinweise zum möglichen Täter geben kann wird gebeten, sich telefonisch unter 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

Von LVZ