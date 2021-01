Meuselwitz

Bürgermeister Udo Pick ( FDP) gerät wegen seiner Entscheidung, den Wochenmarkt zu verbieten, immer weiter in Bedrängnis. Der Rathauschef wurde jüngst zum Hauptausschuss erneut aufgefordert, die Schließung aufzuheben.

Den Fraktionsmitgliedern von SPD, NMM, CDU und UWG, die hinter diesem Appell stehen, ist jedoch klar, dass man die Öffnung vorerst nur auf den Frischemarkt beschränken soll und dass dies rechtliche Risiken birgt. So könnten Händler aus dem Non-Food-Bereich gegen ihren Ausschluss juristisch vorgehen.

Für ein solches Szenario gibt es unter den Stadträten zwei denkbare Reaktionen. Eine davon ist, zunächst abzuwarten, ob es wirklich zu einer Klage kommt, und es auf diese dann notfalls sogar ankommen zu lassen. Andere Räte drängen derweil auf eine Satzungsänderung des Marktes, um juristische Konsequenzen und damit auch Schadensersatzansprüche zu vermeiden. Denn die Satzung lässt im Moment eine Begrenzung auf bestimmte Händler oder Produkte nicht zu.

Satzungsänderung kostet Zeit

Für eine solche Änderung spricht sich unter anderem Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWG) aus. Diese müsste seiner Meinung nach zügig geschehen, schon zur nächsten Stadtratssitzung beschlossen und bis dahin mit der Rechtsaufsicht abgestimmt werden.

Das allerdings kostet Zeit, zumal Pick die nächste Ratssitzung bereits abgesagt hat, mit dem Verweis auf fehlende Themen. Einige Stadträte wollen aber nicht länger warten und den Frischemarkt sofort wieder öffnen lassen. Dazu zählt unter anderem Eberhard Hanisch ( SPD), der das Risiko einer Klage für hinnehmbar hält.

Bauernverband schreibt Bürgermeister einen Brief

In einer sofortigen Wiedereröffnung bestärkt sieht sich Hanisch durch ein Schreiben des Kreisbauernverbandes an den Bürgermeister vom 18. Januar. Darin fordert Verbandsvorsitzender Berndt Apel Pick auf, seine Entscheidung zu überdenken und den Frischemarkt stattfinden zu lassen, freilich unter Beachtung der Corona-Regeln, im Erfahrungsaustausch mit Altenburg, wo der Markt stattfindet, und in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. „Der landwirtschaftliche Berufsstand ist für solche Wochenmärkte und unterstützt deren Durchführung“, betont Apel.

Markt müsste nicht verboten werden

Eigentlich müsste Pick den Wochenmarkt gar nicht verbieten, weil selbst die strenge Thüringer Verordnung einen solchen ausdrücklich zulässt. Altenburg hält deswegen daran fest und auch Schmölln, wo es keine Beschränkung auf bestimmte Waren gibt.

Dennoch bleibt Pick bei seiner einsamen Entscheidung, die auf bedenkliche Weise zeigt, welche Macht einem Bürgermeister in Corona-Zeiten zugebilligt wird, der nur mit dem bloßen Verweis auf Fallzahlen Veranstaltungen einfach verbieten kann, die eigentlich erlaubt sind. Das geht aus Picks Schreiben an Stadtrat Hanisch hervor, genau einen Tag nach der Ausschuss-Sitzung, als er zur Eröffnung aufgefordert wurde. „In Anbetracht der aktuell hohen Fallzahlen und der Vermeidung von möglichen Infektionen habe ich entschieden, bis auf weiteres, jedoch mindestens bis zum 31. Januar 2021 keinen Markt stattfinden zu lassen“, erklärte Pick. „Die ortsansässigen Unternehmen werden in keinster Weise benachteiligt.“

Von Jens Rosenkranz