Knapp 400 Menschen haben am Wochenende ein Zeichen für Kultur in Schmölln gesetzt. Sie folgten dem Aufruf des Vereins „Sommeritz rockt“ zu einer an eine Party angelehnte Demonstration. Damit machte der Betreiber des Stak Reloaded auf seine pandemiebedingten Probleme nach dem Kauf des Clubs aufmerksam.