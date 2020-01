„Starenkasten“ hält in Wintersdorf Raser auf Trab

Wintersdorf

Die Autos rauschen zügig aus Richtung Waltersdorf auf das Wintersdorfer Ortsschild zu. Kurz bevor sie den gelben Wegweiser erreichen, leuchten die Bremslichter auf – bei manchen indes stärker, als man vielleicht vermuten würde. Der Grund findet sich unweit des Hinweisgebers: Dort zieht ein verdächtig nach einem Blitzer aussehender Kasten die Blicke auf sich.

Mit Augenzwinkern gegen Raser

Aufgestellt hat das vermeintliche Gerät – bei dem es sich in Wahrheit um ein entsprechend gestaltetes Vogelhäuschen handelt – Anwohner Michael Blawatt auf seinem Grundstück. „Die Idee war, manche Autofahrer mit einem kleinen Augenzwinkern darauf hinzuweisen, dass sie nicht so schnell fahren sollen“, erklärt er. Denn dass nicht wenige Fahrer den Fuß eher zögerlich auf die Bremse stellen, sei leider keine Seltenheit. Und vor allem deshalb bedenklich, weil sich wenige Meter weiter neben Kita und Grundschule auch noch der örtliche Spielplatz befindet. „Zwar sind hier zusätzlich werktags 30 Kilometer pro Stunde vorgeschrieben, aber nicht alle halten sich daran“, kann Blawatt berichten.

Anwohner: Sensibilisierung kommt gerade recht

Eine Erfahrung, die auch eine Anwohnerin bestätigt. „Gerade am Wochenende fegen manche hier ganz schön durch“, so die Frau. Zwar werde auf Höhe der Kita immer mal wieder ganz offiziell geblitzt – das sei jedoch nur temporär hilfreich. Hinzu komme, dass die angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung am Wochenende nicht gelte, gerade dann aber viele Kinder den nahen Spielplatz aufsuchen. Da komme die zusätzliche Sensibilisierung durch den augenscheinlichen Blitzer gerade recht.

Am Ende ist die Vernunft entscheidend

In der Bevölkerung, sagt Michael Blawatt, komme die Aktion jedenfalls recht gut an. „Die Mehrzahl der Rückmeldungen war durchaus positiv“, kann er berichten.

Auch Ortsteilbürgermeister Andreas Förtsch kann der Aktion durchaus einen Nutzen abgewinnen – auch wenn er ausdrücklich betont, dass die Gemeinde selbst nicht involviert ist. Dass der vermeintliche Starenkasten auf den ersten Blick offenbar seinen Zweck zumindest ein Stück weit erfülle und Autofahrer sensibilisiere, könne er durchaus begrüßen. Klar sei allerdings auch, dass man weiterhin auf Blitzeraktionen der Polizei setze, um Raserei zu begegnen. Und letztlich, fügt Michael Blawatt an, müsse ohnehin vor allem die Vernunft der Fahrer zum Tragen kommen.

Von Bastian Fischer