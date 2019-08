Göhren

So ein Kleinlöschfahrzeug, wie es bei der Freiwilligen Feuerwehr in Göhren steht, ist zwar – wie der Name schon sagt – vergleichsweise klein. Trotzdem bringt dieses KLF mit 3,5 Tonnen doch ein ordentliches Gewicht mit. Entsprechend schweißtreibend ist die Aufgabe, ein solches Gefährt mit Muskelkraft den Berg hinauf zu befördern.

So geschehen am Wochenende. Drei Teams mit jeweils fünf starken Männern legten sich beim traditionellen KLF-Ziehen zum Tag der offenen Tür der Göhrener Feuerwehr am Sonnabend ins Zeug. „Um die 40 Meter lang ist die Strecke an unserem Gerätehaus und sie führt auch noch bergan. Da reicht ein Durchgang und die Teilnehmer sind geschafft“, schilderte Göhrens Bürgermeister Frank Eichhorn.

Hier packen die Göhrener Kameraden an. Quelle: Mario Jahn

Natürlich hätten sich die Einlader ein paar Teams mehr im Starterfeld gewünscht. Aber unter anderem aus Krankheitsgründen mussten einige kurzfristig absagen. „Wir hatten mit den Wehren Göhren und Mehna nur noch zwei Teams am Start. Doch dann ist noch das Agrarunternehmen Pohle kurzfristig eingesprungen und hat gleich auf Anhieb den Sieg geholt“, so das Gemeindeoberhaupt. 16,93 Sekunden brauchten die Sieger, ganze 18,72 Sekunden die zweitplatzierten Göhrener und 19,93 Sekunden die Mehnaer.

Das Publikum feuert die zugkräftigen Männer an. Quelle: Mario Jahn

Und der Tag der offenen Tür hatte noch mehr Programm zu bieten. So gab es zum Beispiel eine lehrreiche Vorführung von Feuerlöschern. Viele Offerten waren direkt an die Kinder gerichtet. Kein Wunder: „Gerade sie wollen wir ja mit solchen Aktionen für die Feuerwehr werben. In unserer Jugendabteilung sind derzeit sieben Mädchen und Jungen. Da ist noch Platz“, wirbt Eichhorn.

Der Zuspruch am Wochenende sei zufriedenstellend gewesen, sagte Eichhorn, wenngleich er sich noch ein paar Neugierige mehr gewünscht hätte.

Von Jörg Wolf