Altenburg/Erfurt

Wegen der 2020 angekündigten, aber nun abgesagten Neuwahlen des Thüringer Landtages startet die Kreistagsfraktion der Starken Heimat eine Initiative. So soll der Kreistag laut einem der LVZ vorliegenden Beschlussantrag die Wortbrüchigkeit jener Landtagsfraktionen verurteilen, die für dieses Jahr Neuwahlen zusagten und diese Zusage gebrochen haben.

Zweitens soll festgestellt werden, dass das Vertrauen in die Landesregierung sowie in die regierungstragenden Landtagsfraktionen unheilbar verletzt ist. „Ein unbelastetes Weiterarbeiten auf kommunaler Ebene unter gegenwärtigen Bedingungen ist nicht möglich“, heißt es.

Wortbrüchig und unzuverlässig

Drittens soll der Kreistag Landesregierung und Landtag auffordern, unverzüglich dem Mehrheitswillen der Thüringer Bevölkerung sowie den vereinbarten Zusagen für Neuwahlen zu entsprechen. „Der Kreistag schließt sich der absolut mehrheitlichen Forderung des Thüringer Souveräns nach schnellstmöglichen Neuwahlen des Thüringer Landtages an“, im Sinne der eigenen Arbeitsfähigkeit sowie der notwendigen Glaubwürdigkeit gegenüber der Landkreisbevölkerung.

In der Begründung stellt die Starke Heimat fest, dass die Landtagsfraktionen der Linken und Bündnis 90/Die Grünen sich als wortbrüchig und unzuverlässig erwiesen haben. Mit deren und der Unterstützung der SPD halte sich ein Minderheitskabinett gegen den mehrheitlichen Volkswillen in Thüringen in der Regierungsführung, heißt es.

CDU sieht Schaufenster-Politik

Die Starke Heimat beruft sich dabei auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Infratest-dimap, nach der mehr als zwei Drittel der Thüringerinnen und Thüringer schnellstmögliche Neuwahlen forderten, während nur ein Viertel eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Minderheitsregierung hinnehme, dieser allerdings nicht zwingend zustimme.

In einer ersten Reaktion auf die Anträge geht CDU-Kreisvorsitzender Christoph Zippel nicht davon aus, dass die Anträge überhaupt vom Kreistag behandelt werden, weil dieser nicht berechtigt sei, die Landesregierung zu irgendetwas aufzufordern. Der Landtagsabgeordnete bezeichnete den Vorstoß der Starken Heimat gegenüber der LVZ als „Schaufensterpolitik“. Er selbst sei auch für Neuwahlen und sei auch sauer, dass es zu diesen nicht gekommen ist. Aber dafür gebe es keine einklagbare Rechtsgrundlage. Im Übrigen würden Parteien auch dann schon wortbrüchig, wenn sie in Programmen angekündigte Vorhaben nicht umsetzen.

Minderheitsregierung hat Charme

„Wir können die Landesregierung oder den Landtag zu gar nichts auffordern“, sieht auch Doreen Rath keine Chance, dass sich der Kreistag damit befasst. Das Kreistagsmitglied von Bündnis 90/Grüne erklärt, dass das Versprechen von Neuwahlen hätte eingehalten werden müssen. Damit sei Vertrauen in der Bevölkerung verloren gegangen. Man hätte aber Neuwahlen erst gar nicht ins Spiel bringen dürfen, fügt die Bundestagskandidatin hinzu. Denn es gebe eine Landesregierung, die die Pflicht zum vernünftigen Regieren habe. Selbst eine Minderheitsregierung habe ihren Charme, denn diese müsse eine so gute Politik machen, dass sie dafür Mehrheiten im Landtag finde, sagte Rath der LVZ.

„Ich sehe hier keine Zuständigkeit des Kreistages und erwarte vom Landrat, dass er diesen Antrag nicht zulässt“, erwiderte Linken-Kreischef Ralf Plötner als Reaktion auf die Starke Heimat gegenüber der LVZ. „Inhaltlich wird hier eine Legendenbildung über die Nicht-Auflösung des Landtages betrieben. Es bleibt dabei, dass die Verweigerung von vier CDU-Abgeordneten der Anfang vom Ende der Parlamentsauflösung waren. Wir müssen, ob im Land oder Kreis, nach vorne schauen und die Haushalte aufstellen, damit auch 2022 Gelder fließen“, betonte der Landtagsabgeordnete.

CDU bekam den Schwarzen Peter

Uwe Rückert, Chef der Kreistagsfraktion Starke Heimat, sieht dies anders. Rot-Rot-Grün habe erst versucht, der CDU den Schwarzen Peter zuzuschieben, weil diese mit vier „wortbrüchigen Abgeordneten (Christine Tasch, Maik Kowalleck, Michael Heym und Jörg Kellner)“ der Regierungskoalition nicht mehr die notwendige Zweidrittelmehrheit zur Auflösung des Landtages sichern konnte. Danach bot sich jedoch Ute Bergner (Bürger für Thüringen) an, mit ihrer Stimme die notwendigen Stimmenanzahl zu erreichen. An dieser Stelle intervenierten zwei Vertreter der Linkspartei (Knut Knorschewsky und Kati Engel), welche darauf beharrten, dass nur Rot-Rot-Grün und CDU die Zweidrittelmehrheit zur Parlamentsauflösung erreichen dürften. Alle anderen Darstellungen bezeichnete Rückert als unehrlich.

Von Jens Rosenkranz