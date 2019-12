Starkenberg: Gesetzeskonform ist die Ausnahme

Starkenberg

Starkenberg hat einen Etat für 2020. Da wird sich so mancher in den Nachbarkommunen die Augen reiben und fragen: Wie, schon jetzt? Ja – und das ist in Starkenberg seit Jahren so. Damit gehört die Kommune der Verwaltungsgemeinschaft Rositz zu den wenigen im Landkreis, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und in das neue Jahr mit einer beschlossenen Haushaltssatzung starten. Während andere stöhnen und darum ringen, den Etat noch vor Ablauf des aktuellen Kalenderjahres fertig zu bekommen, zeigt Starkenberg, dass es auch anders geht.

Frühes Kommen sichert gute Preise

OVZ-Autor Jörg Reuter. Quelle: Mario Jahn

Damit kann in Starkenberg praktisch zum 1. Januar begonnen werden zu investieren. Und das ist mehr als nur als ein kosmetischer Effekt. Denn gerade auf dem derzeit so angespannten Bausektor garantiert frühes Kommen gute Preise. Das heißt: Wer Anfang des Jahres öffentliche Aufträge vergeben kann, während andere noch rechnen, spart letztlich bares Geld. Das dann anderweitig eingesetzt werden kann.

Besonderheit in Zeiten leerer Kassen

In Starkenberg wird natürlich auch im kommenden Jahr noch das allermeiste Geld – rund eine Million Euro – in den Feuerwehrneubau investiert. Nichtsdestotrotz hat die Kommune noch Mittel, um andere Vorhaben zu realisieren. Auch das ist bemerkenswert in Zeiten, in denen eigentlich alle unisono von leeren kommunalen Kassen sprechen, mit denen kaum die Pflichtaufgaben zu finanzieren sind. Und immerhin benötigt auch Starkenberg allein für die Verwaltung – mit Umlagen in die VG – fast 2,5 Millionen Euro, die zum 1,5-Millionen-Euro-Vermögenshaushalt noch dazu kommen.

