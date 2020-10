Starkenberg

Die Gemeinde Starkenberg darf ihren Bürgern die bis Ende 2018 geleisteten Straßenausbaubeiträge nicht zurückzahlen. Das teilte Bürgermeister Wolfram Schlegel in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Kein Ermessensspielraum

Die Pflicht zur Zahlung von Straßenausbaubeiträgen war vom Thüringer Landtag rückwirkend zum 1. Januar 2019 aufgehoben worden, und so war in einer vorherigen Gemeinderatssitzung die Frage aufgekommen, ob die von 2013 bis 2018 erhobenen Straßenausbaubeiträge den Bürgern nicht ebenfalls erstattet werden könnten. Wie der Gemeinde- und Städtebund Thüringen mitteilt, lässt das Landesgesetz den Kommunen in diesem Fall jedoch keinen Ermessensspielraum zu. „Das ist keine Kann-, sondern eine sehr strenge Soll-Vorschrift“, erklärt Anja Dallek, Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Rositz, „die Beiträge bis Ende 2018 mussten erhoben werden und dürfen somit auch nicht rückerstattet werden.“

Gemeinderat zeigt Verständnis

Im Gemeinderat fielen die Reaktionen auf die schlechte Botschaft vor allem enttäuscht und teils verärgert aus, doch der Unwille richtete sich vor allem gegen die Gesetzgebung: „Unser Wille war ja da, aber die Kommunen sind eben das schwächste Glied“, sagte Bürgermeister Schlegel, „und dafür haben die Bürger auch Verständnis.“

