Starkenberger helfen nach Feuer im Zirkusquartier

Starkenberg

Der Brand im Winterquartier des Circus Afrika hat in der Gemeinde Starkenberg große Anteilnahme ausgelöst. Immerhin sind gleich zwei Gebäude der ehemaligen BHG den Flammen und dem Löschwasser zum Opfer gefallen. Gleich nachdem sich die Nachricht vom Feuer auf dem Zirkus-Gelände in Kostitz verbreitet hatte, rief die Gemeinden zu einer Spendenaktion auf. An dieser beteiligte sich wie berichtet auch der Kindergarten mit einem Spielzeugbasar.

Am Donnerstag übergaben Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen) sowie Dagmar Mühlmann mit Emely und Miro die symbolischen Schecks an Zirkusdirektor Hardy Weisheit. Der war außerordentlich gerührt von der Höhe der Summen. Immerhin kamen im Kindergarten 123 Euro zusammen und bei der Sammelaktion in der Gemeinde 4990 Euro. „Vielen Dank. Mit so viel hätte ich nicht gerechnet“, meinte Weisheit, der sich bereits im August über 1000 Euro Unterstützung vom Lions Club freuen konnte. „Es ist etwas ganz besonderes, als Neuling in eine Gemeinde zu ziehen und dann so warmherzig aufgenommen zu werden“, sagte Weisheit.

Die reichlich 6000 Euro Spenden sind beim Zirkus mehr als willkommen. Allein für den nun notwendigen Abriss der zerstörten Häuser muss etwa mit dem Zehnfachen gerechnet werden. Wie Weisheit erklärte, sei zudem die Streitigkeit mit seiner Versicherung noch immer nicht abschließend geklärt. Gleiches gilt laut Polizei für die Brandursache.

Von Jörg Reuter