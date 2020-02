Führungszuwachs in Lucka: Seit dem Jahresbeginn wird das dortige Wellpappenwerk von einer Doppelspitze geführt. Neben Cornelia Eikemeier rückt Felix Rückner in die Geschäftsführung. Das Duo hat bereits große Pläne für die kommenden Monate – sowohl was Investitionen als auch was Personal anbelangt.