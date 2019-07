Altenburg/Schmölln

Ein heftiger Gewitterschauer, der mit Hagel und Starkregen einherging, überquerte am Sonnabendnachmittag das Altenburger Land. Glücklicherweise sind dadurch bislang keine Sachschäden zu verzeichnen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Allerdings wurden mehrere Straßen in Schmölln und Altenburg überflutet, sodass diese durch die Feuerwehr gesperrt werden mussten.

Leider waren auch hier wieder unvernünftige Verkehrsteilnehmer festzustellen, die diese Absperrungen ignorierten und sie trotz quer gestellter Einsatzfahrzeuge umfahren haben. Um welche Straßen es sich konkret handelte, wurde durch die Polizei nicht mitgeteilt.

Von ovz