Schmölln

Gewalt gegen Einsatzkräfte wurde Mitte Juni in Leipzig zum Thema, als auf der Sachsenbrücke ein Rettungswagen mit Steinen beworfen und beschmiert wurde – die Versorgung einer verletzten Person wurde dadurch unmöglich. Der Vorfall zog eine Welle der Empörung nach sich. Aber wie erleben die Rettungskräfte im Altenburger Land ihren Arbeitsalltag?

Tino Riemer ist Bereichsleiter Rettungsdienst der Johanniter in Schmölln, Daniela Hummel unterstützt ihn, ist auf der Wache Am Kemnitzgrund als Notfallsanitäterin tätig und kümmert sich als Praxisanleiterin um die Auszubildenden, die zu den Johannitern kommen.

Schärferer Ton bei Anrufen

Fragt man Tino Riemer als Bereichsleiter, was sich seit der Pandemie im Umgang mit Rettungskräften verändert hat, sagt er klar: „Der Ton ist schärfer geworden. Fordernder.“ Er ist nur temporär auf Einsätzen unterwegs, erledigt auf der Wache vor allem Organisatorisches und hat dabei vor allem bei Anrufen eine Veränderung bemerkt. „Bei Anrufern, die ein Anliegen haben, war das früher ein anderer Ton. Heute heißt es: ‚Sie müssen.‘“ Ein Anrufer erwartete beispielsweise, dass Personal des Johanniter-Testzentrums für einen Corona-Test zu seiner gehbehinderten Mutter nach Hause komme, damit sie mit dem Testergebnis ihren Friseurtermin wahrnehmen könne.

Ich-Bezogenheit durch Pandemie befeuert

„Als ich erklärt habe, dass das nicht möglich ist und dass die Mutter selbst ins Testzentrum kommen müsste, hieß es: Schlechte Dienstleistung“, erinnert sich Riemer. Er sieht einen Trend in der Gesellschaft, der durch die Pandemie und die entstandene Isolation entscheidend befeuert wurde: die Ich-Bezogenheit.

Die äußert sich im Alltag der Rettungskräfte auf zwei Ebenen. „Das Verständnis für unsere Arbeit fehlt“, sagt Riemer einerseits. Damit bezieht er sich auf die Leute, die nichts mit den Einsätzen zu tun haben und keine Rücksicht auf Rettungskräfte nehmen wollen. „Da wird ein Rettungswagen einfach mal zugeparkt“, erzählt Daniela Hummel aus Erfahrung. „Oder wir werden angeschnauzt, weil wir auf einem Privatparkplatz oder in der zweiten Reihe stehen. Manche Leute interessiert es nicht, ob es hier um Leben und Tod geht. Die denken nur an ihren Parkplatz.“

Im Team Dampf ablassen, sich bestärken

Da müssen Hummel und ihre Kollegen sich regelmäßig scharfe Bemerkungen, verbale Ausrutscher oder Pöbeleien anhören. Und das braucht Energie, das wieder abzuschütteln. „Da muss man im Team, im Besprechungsraum nach der Schicht mal Dampf ablassen, sich gegenseitig bestärken. Und dann geht das aber auch wieder“, erzählt Daniela Hummel. Auch wenn diese Erlebnisse sie jedes Mal ärgern, schafft sie es doch, sie zum Schichtende auf der Wache zu lassen.

Die zweite Ebene, auf der sich die steigende Ich-Bezogenheit äußert, beschreibt Tino Riemer so: „Wer dann wirklich einmal auf der Patientenseite steht und nicht außerhalb, der erwartet das Maximum der Leistungen, ohne Kompromisse.“

„Der psychologische Anteil der Arbeit wird mehr“

Daniela Hummel hat auf ihren Einsätzen während der Pandemie noch eine andere Beobachtung gemacht: „Man wird gerufen, kann kein richtiges Krankheitsbild ausmachen, aber man merkt: Die Leute wollen reden.“ Durch die Einsamkeit vieler älterer Menschen, die sich in der Isolation ergeben hatte, seien die Einsatzkräfte für viele zu einem Ansprechpartner geworden, der nur einen Telefonanruf entfernt ist. „Da zwickt es hier und da, schon seit Tagen. Aber es geht nicht in erster Linie um den gesundheitlichen Faktor, sondern um den sozialen“, erklärt Hummel. Tino Riemer schiebt nach: „Allein durch den demografischen Wandel wird dieser psychologische Anteil in unserer Arbeit immer mehr werden.“

Als er seine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht hatte, stand nur das medizinische Wissen auf dem Programm. Psychologie oder Kurse zum Thema Deeskalation kamen noch nicht vor. „Das kam erst nach und nach.“

Körperliche Gewalt im ländlichen Raum eher selten

Jetzt lernen die Azubis in eigenen Schulungen, wie sie mit kritischen oder gewaltgeprägten Situationen umgehen, sie entschärfen und abmildern können. Aber wenn gar nichts mehr nützt, dann steht der eigene Schutz immer noch an erster Stelle. „Dazu gibt es eine Panikverriegelung im Einsatzfahrzeug“, erzählt Riemer. „Dieser Knopf löst die Zentralverriegelung aus, dann kann niemand mehr von außen zugreifen.“ Im ländlichen Raum sei das jedoch selten nötig – es seien vor allem alkoholisierte Personen oder psychisch Erkrankte, die körperlich aggressiv würden.

Bei aller Ich-Bezogenheit und Verschärfung des Tons, gibt es jedoch auch immer noch ganz andere Vorfälle. „Natürlich gibt es auch die Patienten, die sich schon während des Einsatzes bedanken, dass wir gekommen sind oder die extra danach noch einmal auf der Wache vorbeikommen, um sich zu bedanken“, sagt Daniela Hummel. Auf die Frage, ob diese Erlebnisse das Negative aufwiegen, lächelt sie und sagt: „Ja, schon.“

Von Katharina Stork