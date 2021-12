Altenburg

Graue Pflastersteine, graue Häuserblocks und grauer Himmel – der Altenburger Nordplatz zeigt sich an diesem Tag im nun zweiten Corona-Advent in einer geradezu bilderbuchhaften Tristesse. Doch mitten auf der betonierten Fläche bricht etwas aus den Grautönen der Szenerie aus: eine einsame Bude steht dort, weihnachtlich dekoriert und mit Stoff-Nikolaus auf dem Dach. Warmes, gelbliches Licht leuchtet einem daraus entgegen und zieht Vorbeigehende an – wie eine Laterne, um die die Motten schwärmen. Die kleine Hütte lockt mit dem Versprechen, dass heiße Mandeln und Glühpunsch die kalte und dunkle Jahreszeit in Gliedern und Köpfen verdrängen – eine Insel der Besinnlichkeit, in einer Zeit, in der dieses Gefühl schwer zu finden ist, und an einem Ort, der von sich aus wenig strahlt.

Leute kommen für Süßwaren – und zum Reden

Gibt man sich dem Sog der leuchtenden Weihnachtsinsel hin, begrüßt einen das breite Grinsen der Frau, die das Geschäft an diesem Tag am Laufen hält: Claudia Helman trotzt dem grauen Tag und den düsteren Aussichten ihrer Branche mit einer ordentlichen Portion Optimismus. Kein Wunder, dass selbst bei Nieselregen und eisigen Windböen immer wieder Leute vorbeikommen, um bei ihr die nächste Dosis weihnachtlicher Süßwaren zu besorgen – und auf einen Plausch hängenzubleiben. „Und, wie läuft’s bei der Omi?“, so begrüßt die gelernte Restaurantfachfrau zum Beispiel Leon Kratsch, einen ihrer Stammkunden. Solche Fragen stellt Helman öfter, sie kennt die Leute inzwischen gut. Seit Ende November steht die Bude nun an Ort und Stelle, von Montag bis Samstag zwischen 11 und 18 Uhr – denn ihr eigentliches Ziel, der Leipziger Weihnachtsmarkt, wurde abgesagt.

Grau in grau zeigt sich der Altenburger Nordplatz – Claudia Helman und ihr Stammkunde Leon Kratsch sind trotzdem guter Laune. Quelle: Friederike Pick

„Nachbarn lernen sich hier kennen.“

„Wir wollten jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagt Frohnatur Helman dazu, „und wir wissen, dass die Leute uns dankbar sind.“ Wir – damit meint sie sich und ihren Lebensgefährten Dietmar Dengler, den Besitzer der Mandelbude. Hört man sich auf dem Nordplatz um, so scheint ihr Eindruck zu stimmen. Stammkunde Kratsch zum Beispiel kommt fast täglich, um einen Glühpunsch zu trinken. Und die gebrannten Mandeln, schwärmt der junge Mann weiter, könne man schon von seiner Schule aus riechen. Kratsch besucht die zehnte Klasse der Regelschule Dietrich Bonhoeffer. „Wir haben hier alle möglichen Leute“, erklärt Helman. „Nachbarn, die seit 30 Jahren nebeneinander wohnen, lernen sich hier kennen.“ Und der AfD-Wähler gibt den afghanischen Mädels einen Punsch aus, erzählt sie weiter und zuckt mit den Schultern. So sei das hier, in Nord.

Sabine Schneider und Wolfgang Banke wohnen beide in der Nähe. Sie kommen regelmäßig. Quelle: Friederike Pick

Nun schon die zweite Bude

Ein Tag später, wieder gegen Mittag. Die Mandelbude hat über Nacht einen Nachbarn bekommen: Nebenan steht nun eine Wurst- und Schinkenbude, die Stehtische davor sind gut besucht. Unternehmer Dengler freut sich über den Zuwachs, es sei eine gemeinsame Absprache gewesen. Für den einen oder anderen dürfte das alles ein echter Glücksfall sein. Denn wo normalerweise nichts als grauer Beton ist, steht nun bereits die zweite Besinnlichkeits-Insel – für einige quasi direkt vor der Haustür. Wolfgang Banke zum Beispiel wohnt direkt gegenüber, so erzählt er. „Ist schon toll“, sagt der 70-Jährige. Sonst sei hier ja nichts mehr.

Nebenan hat nun auch noch eine Wurst- und Schinkenhütte eröffnet. Quelle: Mario Jahn

Manche kommen, um Dampf abzulassen

Doch nicht alle können sich ausschließlich freuen über den neu belebten Nordplatz. Schließlich sind die zwei Buden ja geradezu ein Mahnmal dessen, was aufgrund der pandemischen Situation anders läuft als sonst. So lassen manche über ihrem Heißgetränk auch erst einmal Dampf ab. Schnell geht es dann ums große Ganze: der Neumann und der Weihnachtsmarkt, der Kretschmer und der Lockdown, der Spahn und die Impfung. „Das kann ja nicht sein, dass die Wochenmärkte erlaubt werden und die Weihnachtsmärkte nicht“, beschwert sich unter anderem ein Mandelbuden-Kunde.

Als er weg ist, grinsen sich Dengler und Helman zu, für sie ist das nichts Neues. Und doch ist das alles, also die Corona-Politik, natürlich auch für die beiden ein wichtiges, geradezu existenzentscheidendes, Thema. „Optimistisch gesehen machen wir hier oben ein Zehntel von unserem normalen Umsatz“, erzählt Dengler. Die Einkünfte des Dezembers müssen eigentlich für die restlichen Wintermonate ausreichen, denn erst im April beginne wieder die Stadtfestsaison, erklärt der erfahrende Schausteller. Seit über 30 Jahren ist er auf Weihnachtsmärkten und Stadtfesten unterwegs – außer in den letzten beiden Jahren.

Schmeckt anders als „daheeme“

Aber was ist überhaupt das Besondere an Weihnachtsmärkten? Was vermissen die Leute? „Die Lichter, die Musik“, antwortet Einer. „Dass die Kinder mal was anderes sehen“, sagt eine Frau mit Tochter an der Hand. Der Glühwein schmecke auf dem Weihnachtsmarkt einfach anders als „daheeme“, findet Stammkunde Kratsch. Nicht alles davon kann Denglers Mandelbude bieten. Aber sie ist da, und offen, und lädt dazu ein, der Weihnachtszeit doch noch eine Chance zu geben, besinnlich zu werden. Willkommen auf der Insel der Besinnlichkeit.

Von Friederike Pick