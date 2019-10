Steht Altenburg für Drogen und Fremdenhass? ZDF-Beiträge sorgen für Diskussionen

Altenburg

Die ZDF-Reporter Mathias Kubitza und sein Kameramann Niklas Grunwald hatten am Montag Halbzeit. Vier Wochen halten sie sich im Rahmen der Reihe „ZDF in ...“in Altenburg auf. Seit zwei Wochen berichten die beiden regelmäßig über die Skatstadt zur besten Sendezeit – über die guten und die schlechten Seiten Altenburgs.

Gängige Klischees über Altenburg schienen allerdings schon die erste Geschichte zu bedienen: Da soll sich ein Bratwurstbrater ausländerfeindlich geäußert haben, ein junger Mann nannte massiven Drogenhandel als ein Hauptproblem – Bevölkerungsschwund und wirtschaftlicher Niedergang kamen ebenso vor. Themen, die auch in Folgebeiträgen mitklangen, wenngleich dort durchaus auch die positiven Seiten der weit über 1000-jährigen Stadt mit beleuchtet wurden.

Über die Art und Weise der Berichterstattung entbrannten in den zurückliegenden Tagen vor allem in sozialen Netzwerken heftige Debatten, die von Ablehnung des Ausgestrahlten bis hin zur kompletten Zustimmung reichten. Andere wiederum fanden die Filme ausgewogen.

Altenburgs OB schaltet sich ein

Auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) schaltete sich in die emotionale Debatte ein. In einer ersten Reaktion, geschrieben in merklicher Rage ob des gerade Gesehenen, forderte das Stadtoberhaupt sinngemäß, den Sender aus der Stadt zu werfen. Der Beitrag ist mittlerweile gelöscht. Stattdessen sagt Neumann nun deutlich um Ausgleich bemühter: „Mein erster Post zur ZDF-Berichterstattung war unangebracht und unüberlegt. Dafür entschuldige ich mich! Aber so unglücklich der Post auch war, er hat zumindest einiges in Bewegung gebracht“, stellte Neumann fest, der übrigens am kommenden Montag einen Interviewtermin mit den ZDF-Journalisten hat. „Natürlich gehören zu Altenburg verfallene Häuser, Straßen die dringend saniert werden müssen, die Drogenproblematik, Rassismus und Menschen die abgehängt wurden. Und natürlich haben wir in Altenburg noch viel zu tun. Aber dieses Bild allein prägt nicht unsere Stadt! Unzählige Vereine und engagierte Altenburger gestalten unsere Stadt“, schrieb er bei Facebook.

„Die Problemlagen ähneln doch denen vergleichbarer Städte. Bei einer ausgewogenen Berichterstattung sehe ich auch die Chance, eine fruchtbare Diskussion anzuregen“, fügte Neumann im Gespräch mit der OVZ an.

Initiative „Jugend macht“ ist zufrieden

Valentin Rühlmann und Alexander Fischer von der Initiative „Jugend macht“ haben sich mit dem ZDF tiefergehender unterhalten. „Es nützt doch nichts, wenn man über- statt miteinander redet“, so Rühlmann. „Ich hatte bei dem Gespräch ein gutes Gefühl, was sich im folgenden Bericht bestätigte, wo auch gute Seiten Altenburgs benannt und gezeigt wurden“, ergänzt Alexander Fischer.

Mathias Kubitza erinnert sich gut an die erste Begegnung mit den Altenburgern auf dem Markt bei einer ersten Bratwurst. „Und da fielen diese Sätze gegen Ausländer, ohne dass wir in diese Richtung gefragt hätten. Ja, das hat uns schon ein wenig erschrocken, aber wir müssen die Realität abbilden.“ Und die sei nun mal so gewesen. Weniger überrascht habe die deshalb aufflammende Diskussion. „Alles in allem haben wir die Altenburger als sehr aufgeschlossene und gesprächsbereite Menschen in einer wunderschönen Stadt kennengelernt. Und sie sind auch merklich stolz auf ihre Stadt, trotz aller Probleme“, sagt der Erfurter Kubitza, der mit seinem Kollegen tatsächlich in einer Ferienwohnung in Altenburg wohnt. In den kommenden 14 Tagen folgen weitere Themen. „Viel Spannendes“, verspricht der Redakteur.

Von Jörg Wolf