Steigende Steuern, neue Preise, Beitragserhöhungen: So trifft der Jahreswechsel die Geldbeutel der Schmöllner

Wer aktuell das Gefühl hat, alles werde teurer, hat nicht Unrecht. Die Preise steigen – nicht nur für Lebensmittel. Auch die Kosten für Dienstleistungen und Energie ziehen an. In Schmölln treten zusätzlich weitere Änderungen für das kommende Jahr in Kraft. Die Schmöllner werden stärker zur Kasse gebeten. Zumindest in einem Fall ist aber auch eine Entlastung in Sicht.

Eintrittspreise und Gebühren

Mit dem Coronazuschlag wurde der Eintritt im Schmöllner Freizeitbad Tatami bereits im Sommer bis zu zwei Euro teurer. Doch es gibt gute Nachrichten zum derzeit geschlossenen Bad. Fallen die Restriktionen rund um die Pandemie-Bekämpfung weg, will man wieder zu den alten Preisen zurückkehren, so der Geschäftsführer der Stadtwerke, Severin Kühnast. Eine generelle Preiserhöhung ist damit erstmal nicht auf dem Plan. Gleiches gilt auch für den Eintritt in das Knopf- und Regionalmuseum. Ab dem 5. Januar sollen sich dort wieder die Türen öffnen. Von Preiserhöhungen ist nichts bekannt. Mit je fünf Euro pro Nutzer im neuen Stadthaushalt veranschlagt, bleibt auch der Jahresbeitrag für die Schmöllner Bücherei 2022 gleich.

Wasser für Schmölln: Mehr Kosten

Wasser wird für die Schmöllner in Zukunft teurer werden. Allerdings nicht ohne Grund: Die Stadt hatte vor, den Härtegrad des Wassers zu senken. Der größte Anteil des benötigten Wassers besteht damit aus Fernwasser, die restlichen 30 Prozent fördert die Stadt Schmölln selbst aus Tiefbrunnen in der Umgebung „Denn das Fernwasser ist natürlich teurer, als eigenes Wasser selbst zu fördern“, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Severin Kühnast damals gegenüber der LVZ. Der Mengenpreis steigt 2022 von derzeit 2,35 Euro pro Kubikmeter um 50 Cent auf 2,95 Euro. Teurer wird auch die Grundgebühr pro Haushalt: Statt 4,28 Euro pro Monat sind ab dem Jahreswechsel 10,70 Euro fällig – mehr als doppelt so viel wie bisher.

Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 100 Kubikmetern bedeutet das, die Grundgebühr steigt von jährlich 51,36 Euro auf 128,40 Euro. Die Mengengebühr erhöht sich bei diesem Beispiel von 235 Euro auf 295 Euro.

Grund- und Gewerbesteuer: Die Hebesätze steigen

Die Hebesetze der Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer steigen ab Januar 2022. Ursprünglich sollte ein Teil des Haushaltsbudgets von der geplanten Anhebung der Elternbeiträge für die städtischen Kitas kommen. Die entwickelte sich jedoch anders, als zunächst angedacht. „Dadurch ist die finanzielle Lücke noch größer geworden“, bestätigte Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) gegenüber der LVZ im Interview.

Die Grundsteuer A steigt auf einen Hebesatz von 310 Prozent, eine Erhöhung um rund 14 Prozent. Insgesamt betroffen sind davon 305 Steuerzahler.

Die Anhebung der Grundsteuer B betrifft in der Stadt deutlich mehr Menschen: Für die 7100 bebauten Grundstücke ist 2022 eine Hebesatz von 440 Prozent fällig. Bisher waren es 389 Prozent. Das bedeutet beispielsweise bei einem Grundmessbetrag von 25 Euro wie bei einem älteren Einfamilienhaus und einer bisherigen Zahlung von 97,25 Euro eine Mehrbelastung von 12,75 Euro im Jahr. Wer in einem Neubau wohnt und damit einen beispielhaften Grundmessbetrag von 100 Euro hat, muss kommendes Jahr mit einer Mehrzahlung von rund 50 Euro rechnen.

Angezogen wird auch an der Gewerbesteuer. 2021 gab es in Schmölln 269 Gewerbesteuerpflichtige. Wer davon auch im kommenden Jahr in der Knopfstadt abgabepflichtig ist, muss rund acht Prozent mehr zahlen. Die neuen Hebesätze machen Schmölln in Sachen Steuern zu einem der teuersten Orte im Altenburger Land.

Elternbeiträge werden angepasst

Für Diskussionen sorgte dieses Jahr der Plan, die Kita-Gebühren zu erhöhen. Zehn Jahre lang lieferte die Stadt hier eine Stabilität, ab dem 1. Februar 2022 tritt die neue Satzung in Kraft. Bedeutet: Für ein Kita-Kind werden monatlich 143 Euro fällig. Wer ein zweites Kita-Kind hat, zahlt dafür etwas weniger: 128,70 Euro. Ab dem dritten liegt der Beitrag bei 114,40 Euro in der Ganztagesbetreuung. Hinzu kommt pro Kopf eine Verpflegungsgebühr von fünf Euro. Dafür wird am Ende gespart. In Thüringen, und somit auch in den Schmöllner Kitas, sind die letzten zwei Jahre vor Schuleintritt beitragsfrei.

Unterm Strich bedeutet der Jahreswechsel für die Schmöllner also eine Erhöhung der Abgaben an die Stadt. Ob die so allerdings in den kommenden Jahren stabil bleiben oder weiter steigen, wird sich zeigen. Die Kita-Beiträge für 2023 stehen noch nicht fest, 2025 wird außerdem die Grundsteuer reformiert. Das Preismodell für Trinkwasser steht von 2022 bis 2025.

Teil-Kasko Einstufung in der Region verbessert Autobesitzer im Altenburger Land, die ihr Fahrzeug mit einer Teil-Kasko-Versicherung versichert haben, könnten im kommenden Jahr mit günstigeren Beitragszahlungen beschert werden. Im Berechnungszeitraum waren sie weniger vom Pech verfolgt und meldeten eine niedrigere Anzahl von Schäden. Als solche gelten unter anderem Glasschäden, Wildunfälle oder auch Autodiebstähle. Damit profitieren sie von einer besseren Einstufung der Regionalklassen für das Jahr 2022. Diese zeigen die Schadensbilanz einer Region und werden jährlich vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft neu bestimmt. Kfz-Versicherer ziehen diese Bewertungen zur Beitragsberechnung heran. Für Voll-Kasko-Versicherte ändert sich im kommenden die Regionalklasse nicht. Auch die Berechnung der Kfz-Haftpflicht blieb in ihrer Bewertung im Altenburger Land stabil.

